Gerador de Vídeo do Manual da Equipe: Otimize o Onboarding

Crie manuais de vídeo e módulos de treinamento envolventes e personalizáveis usando os modelos e cenas intuitivos do HeyGen.

Produza um vídeo de boas-vindas de 60 segundos para novos contratados, utilizando o "gerador de vídeo do manual da equipe" para explicar os principais valores da empresa. O estilo visual deve ser acolhedor e profissional, apresentando um avatar de IA que faz uma saudação amigável, acompanhado por uma narração clara e envolvente gerada dentro do HeyGen. Isso transformará o onboarding em uma inspiração, tornando as introduções iniciais memoráveis e informativas para todos os novos funcionários.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo conciso de 45 segundos explicando uma nova política da empresa para funcionários existentes e equipes de RH, usando o "criador de vídeo do manual do funcionário" para garantir clareza. O estilo visual e de áudio deve ser informativo e autoritário, mas acessível, incorporando gráficos limpos e o recurso de texto para vídeo do HeyGen para transmitir detalhes com precisão. Além disso, inclua legendas para melhorar a acessibilidade e compreensão de todos os espectadores.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo inspirador de 30 segundos para comunicação interna, direcionado a todos os funcionários, destacando os valores e a cultura central da nossa empresa. O estilo visual deve ser vibrante e moderno, utilizando os modelos e cenas do HeyGen e suporte de biblioteca de mídia/estoque para criar visuais envolventes. Uma trilha sonora animada, juntamente com uma narração positiva, ajudará a estimular a criatividade e fortalecer o senso de comunidade dentro da equipe.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos atuando como um "módulo de treinamento" derivado de uma seção complexa do manual da equipe, destinado a educar todos os funcionários sobre um processo específico. Este vídeo deve adotar uma apresentação visual clara e passo a passo com anotações, gerada via a capacidade de texto para vídeo do HeyGen para entrega precisa de informações, e apoiada por uma narração profissional. O objetivo é proporcionar experiências de aprendizado personalizadas e simplificar a compreensão de procedimentos complexos.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeo do Manual da Equipe

Transforme facilmente seu manual da equipe estático em vídeos de onboarding envolventes e com tecnologia de IA, otimizando fluxos de trabalho e melhorando a comunicação interna para equipes de RH.

1
Step 1
Selecione ou Crie Seu Vídeo
Escolha de uma biblioteca diversificada de modelos de vídeo ou comece do zero, transformando manuais estáticos em vídeos de onboarding dinâmicos e envolventes.
2
Step 2
Adicione o Conteúdo do Seu Manual
Cole o texto do seu manual, e nossa geração de vídeo com tecnologia de IA criará automaticamente cenas. Integre avatares de IA para narrar seu conteúdo com um toque humano digital.
3
Step 3
Personalize Elementos Visuais
Aprimore seu vídeo usando controles de branding para alinhá-lo com a identidade da sua empresa. Isso ajuda a criar vídeos personalizáveis que ressoam com seu público.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Renderize seu vídeo de alta qualidade para exportação, depois compartilhe-o facilmente em suas plataformas. Isso otimizará o onboarding e promoverá experiências personalizadas para novos membros da equipe.

Casos de Uso

Melhore a Comunicação Interna e a Cultura

Entregue mensagens inspiradoras e reforce a cultura da empresa por meio de vídeos envolventes dentro do manual da equipe.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode transformar nosso manual da equipe estático em um vídeo envolvente?

O HeyGen é um gerador de vídeo com tecnologia de IA que permite transformar manuais de equipe estáticos e guias de usuário em vídeos de onboarding dinâmicos e envolventes. Utilize vídeos personalizáveis com avatares de IA e capacidades de texto para vídeo para estimular a criatividade e criar experiências de aprendizado personalizadas para sua equipe.

Quais recursos o HeyGen oferece para personalizar vídeos do manual do funcionário?

O HeyGen oferece extensos controles de branding, incluindo logotipos e cores personalizados, para garantir que seus vídeos do manual do funcionário estejam alinhados com a identidade da sua empresa. Você pode selecionar entre uma ampla gama de modelos de vídeo e cenas, incorporar captura de tela e usar avatares de IA para criar experiências únicas e personalizadas para seu público.

Como o HeyGen otimiza a criação de módulos de treinamento e comunicação interna?

O HeyGen aumenta significativamente a eficiência das equipes de RH ao fornecer uma plataforma intuitiva para criar documentação em vídeo, módulos de treinamento e atualizações de conformidade. Suas capacidades de geração de vídeo com tecnologia de IA, incluindo geração de narração e legendas, aumentam o engajamento e economizam tempo valioso.

O HeyGen pode criar apresentadores humanos digitais para nossos vídeos de onboarding?

Sim, o HeyGen possui avatares de IA avançados, essencialmente apresentadores humanos digitais, que podem ser integrados perfeitamente em seus vídeos de onboarding e materiais de treinamento. Esses avatares de IA entregam seu conteúdo com clareza e profissionalismo, ajudando a criar experiências imersivas e personalizadas para novos contratados.

