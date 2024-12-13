Desbloqueie a História da Sua Equipe com Nosso Gerador de Vídeos de Cultura de Equipe

Aumente o engajamento dos funcionários e atraia candidatos ideais com vídeos de cultura da empresa envolventes, apresentando avatares de IA realistas.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Sua tarefa é produzir um vídeo dinâmico de atualização de marketing de 60 segundos voltado para equipes internas, destacando um novo recurso do produto. Utilize a capacidade de texto-para-vídeo a partir de roteiro para converter rapidamente o texto de marketing em uma apresentação visual elegante e alinhada à marca, apoiada por música de fundo animada e elementos de branding personalizados.
Prompt de Exemplo 2
Considere um vídeo de demonstração envolvente de 45 segundos para criadores de conteúdo, ilustrando o poder dos modelos e cenas do HeyGen. Este vídeo moderno e limpo deve destacar como os modelos de vídeo pré-construídos e uma rica biblioteca de mídia aceleram a criação de conteúdo, guiados por uma narração clara e passo a passo.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo informativo vital de 1 minuto para comunicações internas globais e RH, enfatizando o papel crítico das legendas automáticas. O estilo visual e de áudio claro e globalmente orientado do vídeo deve transmitir efetivamente como as legendas garantem compreensão e inclusão universal em todos os anúncios da empresa, especialmente para equipes espalhadas por vários idiomas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Cultura de Equipe

Transforme facilmente as histórias da sua empresa em vídeos envolventes com Avatares de IA e modelos personalizáveis, perfeitos para mostrar a cultura única da sua equipe para candidatos a emprego e além.

1
Step 1
Crie Sua Narrativa de Cultura
Comece elaborando seu roteiro ou colando texto existente. Nossa capacidade de "texto-para-vídeo a partir de roteiro" transforma suas palavras em um vídeo dinâmico para o seu "gerador de vídeos de cultura de equipe".
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Aumente o engajamento escolhendo entre diversos "avatares de IA" para apresentar sua mensagem, dando vida ao seu "Gerador de Vídeos de Cultura da Empresa" com um toque humano.
3
Step 3
Aplique Branding Personalizado
Garanta a consistência da marca aplicando seu logotipo e cores através de "Controles de Branding (logotipo, cores)", aperfeiçoando a aparência do seu vídeo de "cultura da empresa".
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Amplamente
Gere "legendas automáticas" para acessibilidade, depois exporte seu vídeo em vários formatos, pronto para ser compartilhado em "plataformas de mídia social" e além.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Compartilhe Histórias de Equipe Envolventes nas Redes Sociais

Crie e compartilhe facilmente clipes de vídeo dinâmicos destacando conquistas e cultura da equipe em várias plataformas.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos usando Avatares de IA?

O poderoso gerador de vídeos de IA do HeyGen transforma texto em vídeo a partir de roteiro com Avatares de IA fotorrealistas. Essa capacidade simplifica significativamente a produção de vídeos profissionais sem a necessidade de câmeras ou atores.

O HeyGen pode incorporar branding personalizado e oferecer flexibilidade de edição?

Sim, o HeyGen oferece extensos controles de branding para integrar seu logotipo e cores da marca em qualquer vídeo. Você também pode aproveitar uma rica biblioteca de mídia, vários modelos de vídeo e ferramentas robustas de edição de vídeo para criar conteúdo polido.

Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para alcance de audiência global?

O HeyGen suporta a geração de conteúdo em vários idiomas e inclui automaticamente legendas. Isso garante que seus vídeos sejam acessíveis e impactantes para diversas audiências globais, melhorando a compreensão e o engajamento.

O HeyGen serve como um gerador eficaz de vídeos de cultura da empresa?

Absolutamente, o HeyGen funciona como um excepcional Gerador de Vídeos de Cultura da Empresa, permitindo que você crie conteúdo envolvente para integração e treinamento ou para mostrar o espírito único da sua marca. Suas capacidades de gerador de vídeos de IA tornam o compartilhamento da cultura da sua empresa atraente e eficiente.

