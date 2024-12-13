Criador de Vídeos de Comunicação em Equipe para Fluxo de Trabalho Simplificado

Transforme as comunicações internas com a criação de vídeos por IA, aproveitando avatares de IA para engajar toda a sua equipe empresarial.

315/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo dinâmico de 60 segundos de instruções direcionado a testadores beta, demonstrando a funcionalidade principal de um recurso de software recentemente atualizado; o estilo visual e de áudio deve ser envolvente e fácil de seguir, utilizando capacidades de texto-para-vídeo a partir de roteiro e legendas claras para destacar etapas-chave e criar vídeos de forma eficiente.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de marketing de 45 segundos para potenciais clientes, destacando uma atualização de produto, projetado para distribuição em redes sociais; busque um estilo visual moderno, vibrante e conciso com música de fundo animada, aproveitando os modelos e cenas disponíveis e garantindo redimensionamento e exportação de proporção de aspecto ideal para várias plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de integração de 2 minutos para novos contratados, apresentando-os aos protocolos de comunicação interna da empresa e a uma nova ferramenta de gerenciamento de projetos; o estilo geral deve ser instrutivo e tranquilizador, usando suporte de biblioteca de mídia/estoque para melhorar os visuais e empregando avatares de IA para facilitar uma experiência abrangente de criador de vídeos de comunicação em equipe para uma criação de conteúdo eficaz.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funcionam os Criadores de Vídeos de Comunicação em Equipe

Simplifique suas comunicações internas e capacite sua equipe a criar vídeos envolventes com ferramentas impulsionadas por IA, projetadas para eficiência e impacto.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece redigindo sua mensagem. Utilize nosso roteirista de IA para gerar instantaneamente uma base de vídeo, acelerando seu processo de criação de vídeos por IA.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de modelos de vídeo e personalize sua mensagem com Avatares de IA realistas ou carregue sua própria mídia para combinar com sua marca.
3
Step 3
Adicione Elementos Envolventes
Enriqueça seu vídeo adicionando música de fundo, gráficos e branding personalizado. Use a funcionalidade intuitiva de arrastar e soltar para posicionar facilmente os ativos em suas cenas.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo com legendas automáticas, depois exporte em várias proporções de aspecto para colaboração e compartilhamento sem interrupções em seus canais de comunicação interna.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolva Conteúdo de Aprendizado Interno

.

Produza rapidamente vídeos educacionais e cursos para compartilhamento de conhecimento interno, promovendo o aprendizado contínuo entre os membros da equipe.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen facilita a edição e criação avançada de vídeos sem exigir expertise técnica?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos com uma interface intuitiva de "arrastar e soltar", permitindo que os usuários combinem cenas e elementos sem esforço. Suas poderosas capacidades de IA, incluindo "Avatares de IA" e "Texto-para-vídeo a partir de roteiro", possibilitam funções sofisticadas de "editor de vídeo" sem necessidade de conhecimento complexo de software.

O HeyGen pode apoiar esforços colaborativos de "criador de vídeos de comunicação em equipe" para grandes empresas?

Sim, o HeyGen é projetado para ser um poderoso "criador de vídeos de comunicação em equipe" que simplifica a produção de vídeos para "equipes empresariais". Seus recursos colaborativos permitem a criação de conteúdo sem interrupções para "comunicações internas" e diversas necessidades departamentais.

Quais são as principais capacidades de IA que o HeyGen oferece para "criação de vídeos por IA"?

O HeyGen revoluciona a "criação de vídeos por IA" ao oferecer "Avatares de IA" realistas e geração avançada de "texto-para-fala por IA", transformando roteiros em narrativas envolventes. A plataforma também inclui um "roteirista de IA" para auxiliar na "criação de conteúdo" eficiente, capacitando os usuários a produzir rapidamente vídeos profissionais.

Como os "modelos de vídeo" e opções de branding do HeyGen podem melhorar "vídeos de marketing" e "vídeos para redes sociais"?

O HeyGen oferece uma ampla gama de "modelos de vídeo" profissionais que podem ser totalmente personalizados com os "controles de branding" da sua marca, incluindo logotipos e cores. Isso permite a produção rápida de "vídeos de marketing" de alto impacto e "vídeos para redes sociais" envolventes que mantêm uma identidade de marca consistente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo