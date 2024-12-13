Crie um vídeo vibrante de 60 segundos para construção de equipe, projetado para anúncios internos da empresa, focando em celebrar conquistas da equipe e aumentar o moral. Deve apresentar um estilo visual energético com cortes rápidos de membros da equipe colaborando, acompanhado por música inspiradora e animada. Os Modelos e cenas do HeyGen podem ajudar a montar rapidamente visuais envolventes, enquanto a geração de Narração adiciona uma mensagem clara e encorajadora para o público interno da equipe.

