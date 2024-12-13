gerador de vídeos de briefing de equipe: Crie Atualizações Envolventes

Entregue atualizações profissionais e envolventes para suas comunicações internas. Melhore sua mensagem com avatares de IA realistas.

Desenvolva um vídeo de 45 segundos para briefing interno direcionado ao departamento de marketing, destacando o lançamento de um novo produto com um estilo visual animado e profissional, acompanhado por áudio claro e conciso de um avatar de IA. Esta atualização envolvente deve transmitir entusiasmo e informações-chave, demonstrando como os avatares de IA da HeyGen podem entregar mensagens convincentes de forma eficiente.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um anúncio em vídeo vibrante de 30 segundos para proprietários de pequenas empresas que buscam aumentar sua presença online, focando na facilidade de gerar conteúdo dinâmico para redes sociais. O estilo visual deve ser energético e amigável, com uma trilha sonora cativante e narração clara, aproveitando a capacidade de texto para vídeo da HeyGen para transformar texto simples em uma peça de marketing impactante.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um vídeo de 60 segundos projetado para gerentes de projeto facilitarem a colaboração perfeita entre equipes de diferentes departamentos, ilustrando uma atualização trimestral do projeto. O vídeo deve adotar um estilo gráfico informativo e limpo com uma narração autoritária, mas acessível, utilizando os diversos Modelos e cenas da HeyGen para garantir uma aparência consistente e polida em todas as comunicações do projeto.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de anúncio de 50 segundos para toda a empresa, destinado ao departamento de RH, detalhando novos benefícios para os funcionários com um apelo visual acolhedor e geração de narração profissional. Esta peça de comunicação interna totalmente personalizável precisa articular claramente informações complexas, fazendo pleno uso da geração de narração da HeyGen para garantir um tom consistente e empático ao longo da mensagem.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Briefing de Equipe

Crie vídeos de briefing de equipe profissionais e envolventes com IA de forma fácil. Simplifique as comunicações internas e entregue atualizações claras e concisas que ressoem com toda a sua equipe.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo de Briefing
Comece seu briefing de equipe selecionando um modelo de vídeo profissional que se adeque à sua mensagem. A HeyGen simplifica a configuração inicial, permitindo que você se concentre no seu conteúdo.
2
Step 2
Adicione Avatar de IA e Script
Aumente o apelo do seu briefing selecionando entre uma variedade diversificada de avatares de IA. Combine o avatar escolhido com seu script para uma entrega natural e envolvente usando texto para vídeo a partir de script.
3
Step 3
Aplique Legendas para Clareza
Garanta que sua mensagem seja acessível e clara para todos os membros da equipe gerando automaticamente legendas precisas. Isso melhora a compreensão e retenção em toda a sua equipe.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Briefing
Finalize seu vídeo de briefing de equipe profissional exportando-o no formato e qualidade desejados. Compartilhe facilmente sua atualização envolvente com sua equipe para máximo impacto.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Compartilhe Sucesso do Cliente Internamente

.

Crie vídeos de IA envolventes para compartilhar efetivamente histórias de sucesso de clientes e conquistas importantes com suas equipes internas durante os briefings.

background image

Perguntas Frequentes

Como posso criar rapidamente vídeos envolventes para o meu negócio?

A HeyGen capacita você a criar vídeos com acabamento profissional de forma fácil. Utilize uma vasta biblioteca de modelos de vídeo e avatares de IA realistas para produzir Conteúdo de Mídia Social atraente e atualizações envolventes em minutos, sem precisar de habilidades extensas de edição.

A HeyGen oferece ampla personalização para consistência de marca?

Com certeza. A HeyGen fornece modelos de vídeo totalmente personalizáveis e controles robustos de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo, cores e fontes. Isso garante que todos os seus Anúncios em Vídeo e comunicações corporativas mantenham uma identidade de marca consistente e profissional.

Quais recursos avançados de IA a HeyGen utiliza para geração de vídeo?

A HeyGen utiliza recursos avançados de IA, incluindo avatares de IA realistas e tecnologia poderosa de texto para vídeo a partir de script. Isso permite que os usuários transformem conteúdo escrito em vídeos profissionais com narrações de IA de som natural e legendas automáticas, simplificando significativamente a criação de conteúdo.

A HeyGen pode ser usada como um gerador eficaz de vídeos de briefing de equipe?

Sim, a HeyGen é um gerador ideal de vídeos de briefing de equipe para melhorar as comunicações internas. Produza rapidamente mensagens de vídeo claras e dinâmicas para manter sua equipe informada e promover uma melhor Colaboração de Equipe, indo além das atualizações estáticas baseadas em texto.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo