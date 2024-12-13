Criador de Vídeos de Anúncio de Equipe: Crie Atualizações Envolventes

Desenhe anúncios de equipe atraentes rapidamente usando modelos profissionalmente projetados.

Crie um vídeo de anúncio de equipe de 45 segundos, caloroso e acolhedor, para apresentar um novo colega a todos os membros da equipe interna. Utilize os avatares de IA e a geração de narração da HeyGen para trazer um tom amigável e profissional, incorporando visualmente gráficos simples para destacar seu papel e experiência.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um anúncio energético e informativo de lançamento de produto interno de 60 segundos para chefes de departamento e partes interessadas do projeto. Aproveite os Modelos e cenas da HeyGen e o amplo suporte de biblioteca de mídia/estoque para mostrar recursos principais com visuais modernos e uma trilha sonora animada, perfeita para um vídeo de anúncio dinâmico.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de anúncio de 30 segundos, inspirador e comemorativo, para compartilhar um marco significativo da empresa com toda a empresa e parceiros externos. Empregue o recurso de texto para vídeo a partir de roteiro da HeyGen para criar animações de texto dinâmicas e garantir clareza com legendas automáticas, transmitindo uma mensagem inspiradora.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo claro e conciso de 50 segundos para comunicar uma atualização ou lembrete de política importante a todos os funcionários. Use um avatar de IA para entregar a mensagem com um tom autoritário, mas acessível, garantindo que o vídeo seja acessível em várias plataformas por meio de redimensionamento de proporção de aspecto e exportações, tornando este um processo eficiente de criação de vídeo de anúncio.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Anúncio de Equipe

Crie anúncios de equipe impactantes com facilidade, desde visuais impressionantes até narrativas envolventes, garantindo que sua mensagem ressoe poderosamente em toda a sua organização.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo de Vídeo
Comece escrevendo ou colando seu roteiro e aproveite nosso recurso de Texto para vídeo a partir de roteiro para gerar cenas dinâmicas para seu anúncio.
2
Step 2
Adicione Elementos Visuais
Dê vida à sua mensagem adicionando avatares de IA realistas para narrar seu anúncio, tornando-o mais envolvente para sua equipe.
3
Step 3
Aplique Branding e Estilo
Personalize a aparência do seu vídeo usando controles de Branding (logotipo, cores), garantindo que seu anúncio esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua empresa.
4
Step 4
Exporte Seu Anúncio Final
Garanta o máximo alcance e acessibilidade habilitando legendas automáticas, depois exporte seu vídeo polido no formato necessário para distribuição.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Clipes Rápidos de Comunicação Interna

Gere rapidamente clipes de vídeo envolventes para anúncios internos, garantindo que sua equipe permaneça informada e conectada.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen facilita a criação de vídeos de anúncio de equipe?

A HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de anúncio de equipe envolventes com seu editor de vídeo de IA intuitivo. Você pode utilizar modelos personalizáveis, converter texto em vídeo instantaneamente e até mesmo apresentar avatares de IA realistas para transmitir sua mensagem de forma eficaz.

Quais controles de branding a HeyGen oferece para vídeos promocionais profissionais?

A HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você integre o logotipo da sua empresa, cores e elementos visuais específicos em seus vídeos promocionais. Com modelos personalizáveis e acesso a fotos, vídeos e músicas de estoque, seu conteúdo sempre estará alinhado com a identidade da sua marca.

A HeyGen pode produzir vídeos de anúncio de alta qualidade para várias plataformas?

Absolutamente. A plataforma alimentada por IA da HeyGen gera vídeos de anúncio de alta qualidade, prontos para serem compartilhados nas redes sociais e outros canais. Inclui recursos como legendas automáticas e redimensionamento de proporção de aspecto para garantir que sua mensagem seja perfeitamente apresentada em todos os lugares.

Como os avatares de IA e narrações da HeyGen melhoram os anúncios em vídeo?

Os sofisticados avatares de IA e a geração avançada de narrações da HeyGen transformam texto simples em anúncios de vídeo dinâmicos. Isso permite que você crie vídeos profissionais com narrações que soam humanas diretamente do seu roteiro, economizando tempo e recursos em filmagens tradicionais.

