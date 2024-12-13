Criador de Vídeos de Anúncio de Equipe: Crie Atualizações Envolventes
Desenhe anúncios de equipe atraentes rapidamente usando modelos profissionalmente projetados.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um anúncio energético e informativo de lançamento de produto interno de 60 segundos para chefes de departamento e partes interessadas do projeto. Aproveite os Modelos e cenas da HeyGen e o amplo suporte de biblioteca de mídia/estoque para mostrar recursos principais com visuais modernos e uma trilha sonora animada, perfeita para um vídeo de anúncio dinâmico.
Produza um vídeo de anúncio de 30 segundos, inspirador e comemorativo, para compartilhar um marco significativo da empresa com toda a empresa e parceiros externos. Empregue o recurso de texto para vídeo a partir de roteiro da HeyGen para criar animações de texto dinâmicas e garantir clareza com legendas automáticas, transmitindo uma mensagem inspiradora.
Desenhe um vídeo claro e conciso de 50 segundos para comunicar uma atualização ou lembrete de política importante a todos os funcionários. Use um avatar de IA para entregar a mensagem com um tom autoritário, mas acessível, garantindo que o vídeo seja acessível em várias plataformas por meio de redimensionamento de proporção de aspecto e exportações, tornando este um processo eficiente de criação de vídeo de anúncio.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento em Treinamentos Internos.
Use IA para criar vídeos dinâmicos que aumentem o engajamento em treinamentos de equipe e melhorem a retenção de conhecimento.
Inspire a Moral da Equipe.
Produza vídeos inspiradores e motivacionais para elevar a moral da equipe e reforçar os valores da empresa.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen facilita a criação de vídeos de anúncio de equipe?
A HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de anúncio de equipe envolventes com seu editor de vídeo de IA intuitivo. Você pode utilizar modelos personalizáveis, converter texto em vídeo instantaneamente e até mesmo apresentar avatares de IA realistas para transmitir sua mensagem de forma eficaz.
Quais controles de branding a HeyGen oferece para vídeos promocionais profissionais?
A HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você integre o logotipo da sua empresa, cores e elementos visuais específicos em seus vídeos promocionais. Com modelos personalizáveis e acesso a fotos, vídeos e músicas de estoque, seu conteúdo sempre estará alinhado com a identidade da sua marca.
A HeyGen pode produzir vídeos de anúncio de alta qualidade para várias plataformas?
Absolutamente. A plataforma alimentada por IA da HeyGen gera vídeos de anúncio de alta qualidade, prontos para serem compartilhados nas redes sociais e outros canais. Inclui recursos como legendas automáticas e redimensionamento de proporção de aspecto para garantir que sua mensagem seja perfeitamente apresentada em todos os lugares.
Como os avatares de IA e narrações da HeyGen melhoram os anúncios em vídeo?
Os sofisticados avatares de IA e a geração avançada de narrações da HeyGen transformam texto simples em anúncios de vídeo dinâmicos. Isso permite que você crie vídeos profissionais com narrações que soam humanas diretamente do seu roteiro, economizando tempo e recursos em filmagens tradicionais.