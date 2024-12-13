Professor Criador de Vídeos: Crie Conteúdo Educacional Cativante

Utilize modelos de vídeo educativos e avatares de IA para criar vídeos interativos que cativem os alunos e enriqueçam as experiências de aprendizado.

588/2000

Explore Exemplos

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

um mosaico de imagens com uma que diz dominando o marketing nas redes sociaisum mosaico de imagens com uma que diz dominando o marketing nas redes sociais

Não gostou do resultado?
Experimente uma destas sugestões.

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

Prompt 1
Direcionado a educadores antenados em tecnologia, este vídeo de 60 segundos destaca a integração perfeita da interface de arrastar e soltar da HeyGen com modelos personalizáveis. Ideal para aqueles que valorizam eficiência e criatividade, o vídeo demonstrará como criar vídeos interativos que promovem a aprendizagem baseada em projetos. Com um estilo visual moderno e música animada sem direitos autorais, este prompt ressalta a facilidade de uso e a flexibilidade oferecida pelos modelos e recursos de cenas da HeyGen.
Prompt 2
Este vídeo de 30 segundos é feito para professores ansiosos para colaborar em tempo real com seus colegas. Destacando o recurso de colaboração em tempo real do HeyGen, o vídeo retratará um ambiente de sala de aula dinâmico onde educadores podem co-criar conteúdo educacional. O estilo visual será elegante e profissional, com legendas claras para garantir acessibilidade. Perfeito para educadores que prosperam em ambientes colaborativos, este prompt incentiva o uso da biblioteca de mídia/suporte de estoque do HeyGen para aprimorar projetos de vídeo.
Prompt 3
Destinado a educadores que integram tecnologia ao seu currículo, este vídeo de 90 segundos explora a competência técnica das capacidades de edição de IA da HeyGen. Com foco na gravação de tela e integração de sistemas de gestão de aprendizado, o vídeo orientará os professores na criação de vídeos educacionais polidos e profissionais. O estilo visual será limpo e informativo, com uma narração calma e esclarecedora. Este prompt é perfeito para educadores que buscam elevar seu ensino com conteúdo de vídeo de ponta.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole no campo de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
background image of a robotic facebackground image of a robotic face

Motor Criativo

Sem equipe. Sem cortes. Apenas o seu Agente de Vídeo IA em ação

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar um único comando em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativo

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construído com Estrutura e Propósito

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Avaliações

Como Usar um Criador de Vídeos para Professores

Crie vídeos educativos envolventes com facilidade usando nossa plataforma intuitiva.

1
Step 1
Crie com Modelos de Vídeo Educacionais
Comece selecionando entre uma variedade de modelos de vídeo educativos projetados para tornar seu conteúdo envolvente e informativo. Esses modelos são totalmente personalizáveis para atender às suas necessidades de ensino.
2
Step 2
Adicionar Elementos Interativos
Aprimore seus vídeos adicionando elementos interativos. Utilize nossa interface de arrastar e soltar para integrar de maneira fluida questionários, enquetes e outras funcionalidades interativas que promovem a aprendizagem ativa.
3
Step 3
Utilize Ferramentas de Edição com IA
Utilize nossas ferramentas de edição com IA para otimizar o processo de criação de vídeos. Essas ferramentas ajudam você a refinar seu conteúdo rapidamente, garantindo um produto final polido sem o incômodo da edição manual.
4
Step 4
Exportar e Integrar com Sistemas de Gestão de Aprendizagem
Assim que seu vídeo estiver pronto, exporte-o no formato desejado e integre-o facilmente ao seu sistema de gestão de aprendizagem. Isso garante que seus alunos tenham acesso ao seu conteúdo educacional a qualquer hora, em qualquer lugar.

Casos de Uso

A HeyGen capacita educadores com seu criador de vídeos para professores, oferecendo modelos de vídeos educacionais e ferramentas interativas de vídeo para aprimorar as experiências de aprendizado.

Dê vida aos eventos históricos com a narração de histórias em vídeo potencializada por IA

.

Transform history lessons with animated educational videos that make past events vivid and memorable for students.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode auxiliar professores na criação de vídeos educativos envolventes?

A HeyGen capacita educadores com seu criador de vídeos para professores, oferecendo uma variedade de modelos de vídeos educacionais e avatares de IA para criar conteúdo cativante. A interface de arrastar e soltar da plataforma e os modelos personalizáveis tornam fácil a produção de vídeos interativos que melhoram as experiências de aprendizado.

Quais recursos o HeyGen oferece para a criação de vídeos educativos animados?

A HeyGen oferece um conjunto completo de ferramentas para vídeos educativos animados, incluindo conversão de texto em vídeo a partir de roteiros e geração de voz. Com sua biblioteca de mídia e suporte a estoque, os educadores podem facilmente incorporar música e visuais livres de direitos autorais para enriquecer seu conteúdo.

O HeyGen pode facilitar a colaboração em tempo real para projetos de vídeo educacionais?

Sim, o HeyGen suporta colaboração em tempo real, permitindo que educadores trabalhem juntos de forma integrada em projetos de vídeo. Essa funcionalidade, combinada com as capacidades de aprendizado baseado em projetos, garante que as equipes possam criar e aprimorar conteúdo educacional de maneira eficiente.

O HeyGen integra com sistemas de gestão de aprendizado?

HeyGen foi projetado para se integrar de maneira suave com sistemas de gestão de aprendizado, facilitando para os educadores a incorporação de seus vídeos em estruturas educacionais existentes. Essa integração apoia um fluxo de trabalho otimizado para distribuir e gerenciar conteúdo educacional.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo