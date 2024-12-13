Para novos educadores explorando ferramentas de IA, é necessário um vídeo introdutório conciso de 1 minuto para demonstrar como um gerador de vídeo de IA simplifica a criação de conteúdo. Este vídeo deve apresentar um estilo visual limpo e moderno com uma narração de IA animada e amigável, destacando especificamente a facilidade de transformar um roteiro simples em um vídeo polido usando o recurso de texto para vídeo do HeyGen, mostrando sua interface intuitiva para professores ocupados.

