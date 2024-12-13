Sim, o HeyGen oferece extensos controles de branding para garantir que seus vídeos de treinamento estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua organização. Você pode facilmente incorporar seu logotipo, cores e fontes da marca, e utilizar vários modelos de vídeo como ponto de partida. Isso garante que cada peça de conteúdo que você cria seja profissional e esteja de acordo com a marca.