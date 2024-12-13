Imagine um vídeo de 1 minuto projetado para professores recém-contratados, oferecendo uma visão geral acolhedora e informativa das ferramentas digitais essenciais usadas na escola. O estilo visual deve ser profissional e limpo, apresentando um avatar de IA demonstrando os elementos da interface, complementado por uma narração amigável e clara de IA. Este "gerador de vídeos de treinamento para professores" pode rapidamente introduzir novos funcionários aos procedimentos, aproveitando os avatares de IA da HeyGen para uma entrega envolvente.

Gerar Vídeo