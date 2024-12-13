Imagine um projeto de "criador de vídeo de apresentação de professor" de 45 segundos, onde um professor do ensino fundamental se apresenta e compartilha suas expectativas para a turma com novos alunos e seus pais para o próximo ano. O vídeo deve ter um estilo visual caloroso e acolhedor, com cores vibrantes e texto amigável na tela, acompanhado por uma trilha sonora animada e encorajadora. Utilize os "avatares de AI" da HeyGen para criar uma representação digital do professor que seja relacionável e profissional, garantindo uma presença consistente e acessível.

