Criador de Vídeos de Atualização de Tarefas para Comunicar Progresso Instantaneamente

Aproveite avatares de IA para entregar suas atualizações de tarefas visualmente, aumentando o engajamento e garantindo que todos os membros da equipe recebam a mensagem.

Imagine criar um vídeo de atualização de tarefas de 1 minuto para seus membros de equipe internos ou gerentes de projeto, entregando uma atualização crucial de software com clareza e profissionalismo. Este vídeo deve apresentar um estilo visual direto e limpo e uma narração clara e profissional, garantindo que cada detalhe técnico seja facilmente compreensível. Aproveite o recurso "Legendas/captions" do HeyGen para garantir acessibilidade e compreensão, tornando informações complexas simples para todos.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos voltado para novos funcionários ou usuários de software, projetado para guiá-los por um recurso ou ferramenta específica. O vídeo empregará um estilo visual e de áudio envolvente, semelhante a um tutorial, utilizando "Avatares de IA" do HeyGen para apresentar informações de maneira amigável e consistente. Garanta uma compreensão nítida através da "Geração de narração", criando um guia claro e profissional para uma integração tranquila.
Prompt de Exemplo 2
Produza um relatório abrangente de status de projeto de 2 minutos para partes interessadas ou clientes, enfatizando o progresso e os próximos passos em um estilo visual e de áudio polido e orientado para negócios. Utilize "Modelos e cenas" do HeyGen para estabelecer uma aparência e sensação profissionais, e simplifique a criação de conteúdo gerando o vídeo diretamente do seu roteiro usando "Texto para vídeo a partir do roteiro", tornando relatórios complexos envolventes e fáceis de seguir.
Prompt de Exemplo 3
Crie um destaque de recurso de 45 segundos ou guia de solução de problemas voltado para pessoal de suporte técnico ou usuários finais que buscam soluções rápidas para um problema comum. Este vídeo exige uma abordagem concisa, focada em problema-solução, com explicações visualmente claras. Melhore a compreensão e acessibilidade incorporando "Legendas/captions" do HeyGen para todo o conteúdo falado, e enriqueça a narrativa visual com visuais relevantes de sua "Biblioteca de mídia/suporte de estoque".
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Atualização de Tarefas

Transforme rapidamente suas atualizações de tarefas em vídeos envolventes. Comunique progresso, compartilhe informações-chave e mantenha sua equipe informada com facilidade.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo sua atualização de tarefas. Utilize o recurso "Texto para vídeo a partir do roteiro" do HeyGen para gerar instantaneamente um rascunho de vídeo a partir do seu texto.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione entre uma variedade de "avatares de IA" para apresentar sua atualização. Isso adiciona um toque humano profissional sem a necessidade de uma câmera.
3
Step 3
Aplique Narrações Profissionais
Melhore a clareza e o engajamento com "Geração de narração" de alta qualidade. Garanta que sua mensagem seja entregue de forma eficaz para sua equipe.
4
Step 4
Exporte com Legendas
Finalize seu vídeo de atualização, adicionando "Legendas/captions" para acessibilidade e compreensão aprimorada, e compartilhe facilmente com sua equipe.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso

.

Comunique efetivamente triunfos de projetos e sucesso de clientes com vídeos envolventes impulsionados por IA, construindo confiança e demonstrando valor.

background image

Perguntas Frequentes

O HeyGen pode converter roteiros de texto em vídeos dinâmicos impulsionados por IA?

Sim, o HeyGen se destaca na "criação de vídeos impulsionados por IA", permitindo que você transforme seus roteiros de texto diretamente em vídeos envolventes. Basta inserir seu conteúdo, e a plataforma "gerará o vídeo a partir de um simples prompt", completo com visuais dinâmicos e um avatar de IA.

Como o HeyGen apoia a acessibilidade de vídeos com áudio e legendas?

O HeyGen oferece recursos "técnicos" robustos para acessibilidade aprimorada, incluindo "suporte a legendas automáticas" e "narrações com som profissional" para todos os seus vídeos. Nossa plataforma oferece "geração de narração" e "legendas/captions" para garantir que seu conteúdo seja claro e alcance um público mais amplo.

Quais opções de exportação e integração estão disponíveis no HeyGen?

O HeyGen oferece amplas "capacidades de exportação", permitindo que você renderize seus vídeos em vários formatos e resoluções, incluindo "exportação em 4K". Isso garante que seu conteúdo seja sempre de alta qualidade e compatível com suas "integrações" e fluxos de trabalho existentes, tornando "redimensionamento e exportações de proporção" simples.

O HeyGen permite personalização de marca com avatares de IA?

Sim, o HeyGen fornece "controles de marca" avançados que permitem integrar perfeitamente o logotipo, cores e outros elementos personalizados da sua empresa em seus vídeos com "avatares de IA". Isso garante que cada "compartilhamento personalizado de marca" esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua marca para um resultado profissional e consistente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo