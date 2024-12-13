Imagine criar um guia vibrante de 45 segundos especificamente para novos usuários de software, demonstrando uma funcionalidade chave com um avatar de IA amigável. Este vídeo deve adotar um estilo visual limpo e moderno, complementado por uma narração clara e encorajadora, aproveitando os avatares de IA da HeyGen e os Templates & cenas disponíveis para simplificar etapas complexas, tornando a "criação de vídeos com IA" acessível para guias "como fazer" impactantes.

