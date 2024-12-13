Criador de Vídeos com Cabeça Falante: Crie Vídeos AI Facilmente

Crie vídeos profissionais com cabeça falante para redes sociais e fins comerciais usando avatares AI realistas.

Imagine um vídeo de 1 minuto onde um desenvolvedor de tecnologia utiliza o avançado `gerador de vídeo AI` da HeyGen para explicar claramente as complexidades de uma nova API. O público-alvo são outros desenvolvedores, e o estilo visual é limpo e diagramático, complementado por uma voz AI profissional e autoritária. Este vídeo utiliza efetivamente os `Modelos e cenas` da HeyGen para estruturar informações técnicas complexas em segmentos facilmente digeríveis, garantindo clareza e impacto.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo instrucional de 90 segundos projetado para treinadores de software, orientando os usuários através de um fluxo de trabalho de software complexo. O vídeo deve apresentar um `avatar falante` sofisticado apresentando os passos claramente, com um estilo visual envolvente que destaca os elementos da interface do usuário. A capacidade de `Texto para vídeo a partir de roteiro` da HeyGen garante a entrega precisa e consistente do conteúdo do tutorial, tornando o aprendizado eficiente e profissional.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de atualização de 2 minutos para gerentes de TI comunicarem atualizações essenciais do sistema a uma equipe distribuída globalmente. O estilo visual deve ser informativo com sobreposições de dados, e o áudio deve oferecer clareza multilíngue através de uma `plataforma de vídeo com cabeça falante AI`. Utilizando a avançada `Geração de narração` da HeyGen, este vídeo pode transmitir informações técnicas em vários idiomas, garantindo que todos os membros da equipe estejam bem informados.
Prompt de Exemplo 3
Produza um guia dinâmico de 45 segundos para solução de problemas para equipes de suporte técnico, abordando um bug comum de software. Este vídeo é direcionado a usuários finais que buscam soluções rápidas, apresentando visuais diretos e rápidos e uma voz AI calma e tranquilizadora. Crucialmente, o recurso de `Legendas/legendas` da HeyGen fornecerá reforço visual imediato das instruções faladas, melhorando a acessibilidade e compreensão durante o processo de produção do vídeo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos com Cabeça Falante

Transforme facilmente seu texto em vídeos envolventes com cabeça falante em minutos, criando conteúdo profissional para qualquer finalidade com ferramentas AI intuitivas.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de vídeo. Nosso gerador de vídeo AI converterá seu texto em uma narração com som natural automaticamente.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar AI
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares AI realistas para ser o rosto do seu vídeo, garantindo que sua mensagem seja entregue de forma eficaz.
3
Step 3
Aplique Sua Marca
Personalize seu vídeo aplicando o logotipo e as cores da sua marca, garantindo uma aparência consistente e profissional para todo o seu conteúdo.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Revise sua criação e exporte seu vídeo profissional em vários formatos de proporção, pronto para ser compartilhado em todas as suas plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Conteúdo Envolvente para Redes Sociais

.

Crie facilmente vídeos cativantes com cabeça falante para plataformas de redes sociais para aumentar sua presença online.

background image

Perguntas Frequentes

Como o gerador de vídeo AI da HeyGen cria vídeos profissionais a partir de texto?

A HeyGen utiliza AI avançada para transformar seu roteiro em um vídeo com cabeça falante polido. Basta inserir seu texto, escolher um avatar e uma voz AI, e a HeyGen gera o vídeo com fala e visuais sincronizados, tornando a edição de vídeo sem esforço.

A HeyGen pode produzir vídeos com cabeça falante em vários idiomas?

Sim, a HeyGen suporta a criação de vídeos com cabeça falante em mais de 140 idiomas, permitindo a comunicação global para seus vídeos de marca. Este extenso suporte de idiomas garante que sua mensagem alcance um público diversificado de forma eficaz.

Quais tipos de avatares AI estão disponíveis na plataforma HeyGen?

A HeyGen oferece uma gama diversificada de avatares AI realistas e avatares personalizados que podem ser usados para representar sua marca ou transmitir sua mensagem. Esses avatares AI dão vida aos seus roteiros, tornando seus vídeos profissionais envolventes e dinâmicos.

A HeyGen fornece modelos para criar vários tipos de vídeos?

Absolutamente, a HeyGen fornece uma ampla seleção de modelos projetados para diferentes casos de uso, desde vídeos explicativos até conteúdo para redes sociais. Esses modelos agilizam o processo de criação de vídeos, permitindo que você produza vídeos de alta qualidade de forma rápida e eficiente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo