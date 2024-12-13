Criador de Vídeos com Avatar Falante: Crie Vídeos de IA Envolventes

Transforme suas ideias em histórias visuais impressionantes usando nosso intuitivo criador de vídeos com avatar falante e avançado texto-para-vídeo a partir do roteiro.

531/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenhe um vídeo de treinamento interno de 90 segundos para equipes de suporte técnico, demonstrando as etapas de solução de problemas de um novo recurso de software. Empregue um estilo visual profissional e direto, focando em demonstrações na tela com uma voz feminina sintetizada amigável e instrutiva. Aproveite os avatares de IA do HeyGen para apresentar as informações, criando uma experiência consistente e envolvente de 'gerador de avatar de IA' para os trainees.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo educacional envolvente de 2 minutos para acadêmicos e pesquisadores, introduzindo os últimos avanços em 'tecnologia de gêmeos digitais'. A estética visual deve ser moderna e orientada por infográficos, usando animações sutis para ilustrar conceitos complexos, acompanhada por uma voz inteligente e ligeiramente futurista. Utilize o recurso de geração de narração do HeyGen para produzir uma narração de alta qualidade que comunique efetivamente as nuances de 'avatares de IA personalizados' neste campo.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo conciso de 45 segundos de briefing de conformidade para oficiais de conformidade regulatória, delineando um novo padrão crítico da indústria. O estilo visual precisa ser direto e profissional, destacando pontos textuais chave com um 'avatar falante' confiável e conhecedor. Garanta visuais nítidos com qualidade de 'renderização HD e 4K', aprimorados pelo recurso de legendas/captions do HeyGen para maximizar a clareza e acessibilidade para o público.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos com Avatar Falante

Crie vídeos profissionais com avatares de IA realistas e conteúdo dinâmico, transformando seus roteiros em histórias visuais envolventes.

1
Step 1
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha de uma biblioteca diversificada de avatares de IA ou crie um avatar de IA personalizado que represente perfeitamente sua marca ou mensagem.
2
Step 2
Adicione Seu Roteiro de Vídeo
Basta colar seu roteiro, e nossa tecnologia avançada de texto-para-fala permitirá que seu avatar falante o entregue com uma voz natural.
3
Step 3
Personalize Sua Cena
Enriqueça seu vídeo com amplas opções de personalização, adicionando música de fundo, imagens e elementos de marca para combinar com seu estilo visual.
4
Step 4
Gere e Exporte
Gere seu vídeo final com avatar falante com renderização impressionante em HD e 4K, depois baixe-o em vários formatos de proporção para diferentes plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Impulsione Treinamento e Educação

.

Aprimore experiências de aprendizado e aumente a retenção de conhecimento aproveitando avatares de IA para vídeos de treinamento dinâmicos e interativos.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen facilita a criação de vídeos de avatar de IA de alta qualidade?

O HeyGen permite que os usuários produzam vídeos profissionais de avatar falante em alta definição simplesmente adicionando um roteiro. Seu avançado gerador de avatar de IA cria apresentadores digitais realistas, capazes de entregar mensagens cativantes com qualidade de renderização HD e 4K impressionante.

O HeyGen pode personalizar a aparência e a voz de um avatar de IA?

Absolutamente. O HeyGen oferece amplas opções de personalização para seus avatares de IA, permitindo que você adapte sua aparência e até clone vozes para um gêmeo digital verdadeiramente único. Isso garante que seus avatares de IA personalizados se alinhem perfeitamente com a identidade da sua marca.

Quais ferramentas o HeyGen oferece para simplificar a produção de vídeos a partir de um roteiro?

O HeyGen oferece um editor tudo-em-um projetado para simplificar a produção de vídeos. Os usuários podem facilmente adicionar um roteiro, e a plataforma gerará vídeos com tecnologia de texto-para-fala e geração de narração alimentada por IA, tornando o processo eficiente e intuitivo.

O HeyGen suporta opções de renderização avançadas e recursos de acessibilidade para vídeos de IA?

Sim, o HeyGen suporta opções de renderização superiores, incluindo exportações em HD e 4K para garantir que seus vídeos de IA pareçam polidos e profissionais. Além disso, oferece legendas e captions integradas para maior acessibilidade e alcance de público.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo