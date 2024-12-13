Crie um vídeo de marketing envolvente de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing, demonstrando como é simples gerar conteúdo de vídeo profissional. O estilo visual deve ser brilhante e limpo, com gráficos nítidos, acompanhado por uma narração amigável e animada de IA. Destaque o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen para mostrar como os usuários podem facilmente produzir vídeos atraentes usando o "gerador de vídeo com avatar falante" sem edição complexa.

