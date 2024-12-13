Gerador de Vídeos de Perfil de Talentos: Potencializado por IA e Fácil de Usar

Crie vídeos de perfil impressionantes para recrutamento sem esforço. Transforme qualquer roteiro em um vídeo dinâmico usando nosso recurso avançado de Texto-para-vídeo.

448/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de recrutamento envolvente de 45 segundos direcionado a talentos de tecnologia, utilizando uma estética visual moderna e envolvente com uma trilha sonora animada e amigável e narração. O vídeo deve apresentar a cultura da empresa e os benefícios para os funcionários, fazendo uso eficaz dos avatares de IA do HeyGen para apresentar informações-chave de maneira inovadora e acessível, atuando como um gerador avançado de vídeos de perfil de talentos para a própria empresa.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo dinâmico de 30 segundos para uma nova plataforma de cursos online, projetada para pequenos empresários e empreendedores, caracterizado por visuais vibrantes, cortes rápidos e uma narração entusiástica e concisa. Este vídeo precisa destacar os principais benefícios da plataforma, muito parecido com um gerador de vídeos de perfil de talentos conciso para habilidades, aproveitando ao máximo os Modelos e cenas do HeyGen para agilizar o processo de criação e manter um fluxo de alta energia.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um tutorial criativo de 90 segundos para redes sociais para aspirantes a criadores de conteúdo, demonstrando como gerar rapidamente conteúdo de vídeo envolvente. Empregue um estilo visual inspirador e moderno com música de fundo ambiente e uma narração clara e articulada. O tutorial deve mostrar a facilidade de criação de vídeos, focando em como a geração de Narração do HeyGen pode rapidamente transformar conteúdo escrito em narração envolvente, semelhante a um gerador de vídeos de perfil de talentos simplificado para trechos rápidos de conteúdo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Perfil de Talentos

Crie vídeos de perfil de talentos envolventes com facilidade usando o gerador de vídeos de IA intuitivo do HeyGen, projetado para ajudá-lo a mostrar habilidades e experiências com polimento profissional.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece criando ou colando seu roteiro de vídeo no editor. Nossa IA avançada usará essa funcionalidade de texto-para-vídeo para lançar as bases para seu vídeo de perfil de talentos.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Personalize seu vídeo selecionando de uma biblioteca diversificada de avatares de IA do HeyGen. Esses avatares fornecem uma presença profissional e envolvente para seu perfil de talentos.
3
Step 3
Adicione Narrações Envolventes
Enriqueça seu vídeo com uma narração de som natural usando nosso recurso de geração de narração. Nossa IA pode converter seu roteiro em áudio envolvente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo e use nossas capacidades de redimensionamento de proporção de aspecto para garantir que ele fique perfeito em todas as plataformas de mídia social e sites profissionais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre Conquistas Profissionais e Portfólio

.

Desenvolva vídeos de perfil de IA dinâmicos para destacar conquistas profissionais, habilidades e trabalhos de portfólio, causando uma forte impressão em potenciais empregadores.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode servir como um poderoso gerador de vídeos de perfil de talentos?

O HeyGen capacita você a criar vídeos de perfil envolventes rapidamente usando avatares de IA e tecnologia de texto-para-vídeo. Crie vídeos de recrutamento profissionais ou conteúdo de marca pessoal com facilidade, aprimorando sua presença digital em plataformas de mídia social.

Quais tipos de criação de vídeo posso realizar com o gerador de vídeos de IA do HeyGen?

O gerador de vídeos de IA do HeyGen é altamente versátil, permitindo que você produza conteúdos diversos, como vídeos explicativos envolventes, vídeos de marketing dinâmicos e até vídeos de marca para YouTube. Aproveite nossos extensos modelos de vídeo e avatares de IA para qualquer finalidade.

O HeyGen suporta funcionalidade de texto-para-vídeo e narrações personalizadas?

Absolutamente, o recurso principal do HeyGen é transformar roteiros em vídeos profissionais usando tecnologia avançada de texto-para-vídeo. Você também pode gerar narrações de alta qualidade e combiná-las com avatares de IA realistas para dar vida ao seu conteúdo sem esforço.

Posso criar vídeos profissionais facilmente usando modelos de vídeo e uma biblioteca de mídia de estoque com o HeyGen?

Sim, o HeyGen oferece uma ampla gama de modelos de vídeo profissionalmente projetados para iniciar seus projetos. Nossa biblioteca de mídia de estoque integrada oferece vastos recursos para enriquecer seus vídeos, tornando a criação de vídeos acessível e eficiente para todos.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo