Aumente a retenção de conhecimento e o desenvolvimento de habilidades. Produza facilmente vídeos de treinamento envolventes com avatares AI para equipes de L&D.

Crie um vídeo de treinamento de boas-vindas de 60 segundos projetado para novos contratados, utilizando um estilo visual profissional, mas amigável, com narração clara para introduzir aspectos-chave da integração de funcionários. Este vídeo deve utilizar os "Templates & scenes" extensivos da HeyGen para rapidamente estabelecer uma identidade de marca coesa, garantindo uma boa primeira impressão para todos os novos membros da equipe.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
As equipes de L&D podem produzir um vídeo instrucional de 45 segundos direcionado a funcionários existentes para desenvolvimento de habilidades, adotando uma estética visual moderna e envolvente com transições dinâmicas e uma narração encorajadora em voz AI. Este vídeo demonstrará efetivamente um novo recurso ou técnica de software, utilizando os "AI avatars" da HeyGen para entregar o conteúdo de maneira pessoal e consistente, aumentando o engajamento no aprendizado.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo conciso de 30 segundos para todos os funcionários, visando melhorar a retenção de conhecimento de políticas críticas da empresa através de conteúdo de vídeo envolvente. Este vídeo deve empregar um visual vibrante em estilo infográfico com música de fundo animada e instruções faladas precisas, criado de forma eficiente usando o recurso "Text-to-video from script" da HeyGen para transformar uma política escrita em um resumo visual facilmente digerível.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo inspirador de 75 segundos destacando o compromisso da empresa como criadora de vídeos de desenvolvimento de talentos para partes interessadas externas e potenciais recrutas. O estilo visual deve ser elegante e de alta produção, complementado por música instrumental motivadora, articulando claramente as oportunidades de crescimento. Garanta acessibilidade e maior alcance gerando automaticamente "Subtitles/captions" dentro da HeyGen para esta mensagem aspiracional.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Desenvolvimento de Talentos

Crie facilmente vídeos de treinamento envolventes para integração de funcionários e desenvolvimento de habilidades, garantindo alta retenção de conhecimento com produção impulsionada por AI.

1
Step 1
Converter Texto em Vídeo
Comece inserindo seu roteiro de treinamento. Nossa capacidade avançada de texto para vídeo transforma seu conteúdo em um vídeo dinâmico em minutos.
2
Step 2
Selecionar um Avatar AI
Escolha entre uma seleção diversificada de avatares AI para atuar como seu apresentador na tela, adicionando um toque humano aos seus vídeos de treinamento de funcionários.
3
Step 3
Gerar Narrações AI
Enriqueça seu vídeo com narrações realistas em AI em vários idiomas, garantindo uma narração clara e consistente para todos os seus aprendizes.
4
Step 4
Aplicar Marca e Exportar
Personalize seu conteúdo com controles de marca, adicionando seu logotipo e cores corporativas, depois exporte seu vídeo polido para compartilhamento perfeito e desenvolvimento de habilidades.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplificar a Transferência de Conhecimento e SOPs

Simplifique conceitos complexos e Procedimentos Operacionais Padrão (SOPs) em tutoriais de vídeo claros e concisos, melhorando a compreensão e a eficiência operacional para as equipes.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento envolventes?

A HeyGen simplifica significativamente o processo de criação de vídeos de treinamento envolventes ao transformar texto em vídeos profissionais com avatares AI e narrações realistas em voz AI. Sua plataforma intuitiva e modelos de vídeo prontos para uso capacitam as equipes de L&D a produzir conteúdo de alta qualidade rapidamente para treinamento de funcionários e desenvolvimento de habilidades.

O que torna a HeyGen uma plataforma eficaz de produção de vídeos AI para L&D?

A HeyGen serve como uma poderosa plataforma de produção de vídeos AI, permitindo que as equipes de L&D convertam roteiros em conteúdo de vídeo dinâmico usando tecnologia avançada de texto para vídeo e avatares AI personalizáveis. Ela oferece controles de marca robustos para manter a consistência, tornando-a ideal para criar conteúdo profissional de desenvolvimento de talentos.

A HeyGen pode ajudar a melhorar a retenção de conhecimento no treinamento de funcionários?

Sim, a HeyGen melhora a retenção de conhecimento durante o treinamento de funcionários ao permitir que os criadores produzam conteúdo de vídeo altamente envolvente que captura a atenção de forma mais eficaz do que métodos tradicionais. A natureza visual dos vídeos gerados por AI, perfeita para ilustrar SOPs e apoiar o desenvolvimento de habilidades, auxilia na melhor compreensão e memorização para os funcionários.

Com que rapidez posso produzir vídeos de marca para desenvolvimento de talentos com a HeyGen?

Com a HeyGen, você pode rapidamente produzir vídeos de marca para desenvolvimento de talentos utilizando suas ferramentas eficientes de criação de vídeo, modelos de vídeo personalizáveis e controles de marca robustos. As capacidades da plataforma, incluindo Traduções com 1 Clique, reduzem significativamente o tempo de produção, posicionando a HeyGen como uma poderosa criadora de vídeos de desenvolvimento de talentos.

