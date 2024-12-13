Sim, a HeyGen melhora a retenção de conhecimento durante o treinamento de funcionários ao permitir que os criadores produzam conteúdo de vídeo altamente envolvente que captura a atenção de forma mais eficaz do que métodos tradicionais. A natureza visual dos vídeos gerados por AI, perfeita para ilustrar SOPs e apoiar o desenvolvimento de habilidades, auxilia na melhor compreensão e memorização para os funcionários.