Crie um vídeo de boas-vindas de 45 segundos para novos contratados em uma empresa de tecnologia vibrante, apresentando a cultura e os valores principais da empresa. Este vídeo deve contar com avatares de IA amigáveis apresentando informações essenciais em um estilo visual moderno e animado, complementado por uma narração clara e encorajadora.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Desenvolva um vídeo conciso de 30 segundos para desenvolvimento de habilidades, direcionado a funcionários existentes aprendendo um novo recurso dentro de um software de gerenciamento de projetos. O estilo visual e de áudio deve ser limpo, instrutivo e profissional, utilizando texto-para-vídeo a partir de um roteiro para transmitir rapidamente instruções passo a passo com legendas de apoio.
Desenvolva um vídeo envolvente de 60 segundos de treinamento de conformidade destinado a todos os funcionários da empresa que precisam de atualizações anuais obrigatórias de políticas. Empregue um estilo visual formal, mas envolvente, semelhante a um infográfico animado, apoiado por uma narração autoritária, mas calma, aproveitando os extensos modelos e cenas do HeyGen para criação eficiente de conteúdo.
Produza um vídeo motivacional de 50 segundos voltado para gerentes de nível médio e líderes de equipe, transmitindo uma mensagem inspiradora sobre fomentar a colaboração e o crescimento da equipe. O estilo visual deve ser cinematográfico e edificante, usando imagens poderosas do banco de mídia/suporte de estoque, e exportado com redimensionamento de proporção de aspecto ideal para várias plataformas, criando um vídeo de treinamento envolvente.
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Desenvolvimento de Talentos

Produza rapidamente vídeos de desenvolvimento de talentos e e-learning envolventes com IA, simplificando seu processo de treinamento do roteiro à tela em apenas alguns passos.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu conteúdo de treinamento. Nosso gerador transforma seu texto em um vídeo dinâmico, servindo como base para o desenvolvimento eficaz de habilidades através da tecnologia de texto-para-vídeo.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA e Cena
Selecione de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para apresentar seu material. Combine-os com cenas e modelos adequados, aumentando o engajamento dos aprendizes para seu treinamento de funcionários.
3
Step 3
Adicione Narrações e Branding
Enriqueça seu vídeo com narrações profissionais de IA, garantindo uma comunicação clara. Aplique o logotipo e as cores exclusivas da sua marca, tornando seu conteúdo de aprendizagem visualmente consistente para o desenvolvimento de habilidades.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Treinamento
Finalize seu projeto e exporte seu vídeo de treinamento envolvente no formato de proporção desejado. Ele está pronto para integração perfeita em seu LMS ou para compartilhamento em várias plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Tópicos de Treinamento Complexos

Transforme assuntos complexos em vídeos de IA fáceis de entender, melhorando a compreensão para o desenvolvimento crítico de habilidades e conformidade.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento envolventes?

HeyGen é um gerador de vídeos de IA avançado projetado para produzir facilmente vídeos de treinamento de alta qualidade e conteúdo abrangente de e-learning. Sua interface amigável permite que qualquer pessoa crie vídeos de treinamento envolventes, reduzindo significativamente a necessidade de habilidades tradicionais de edição.

O HeyGen pode utilizar avatares de IA para treinamento eficaz de funcionários e desenvolvimento de habilidades?

Com certeza. O HeyGen permite que você implemente avatares de IA realistas que aprimoram os programas de treinamento e desenvolvimento de habilidades dos funcionários. Esses avatares de IA proporcionam uma apresentação dinâmica e consistente para seus vídeos de desenvolvimento de talentos, aumentando o engajamento e a compreensão em todos os módulos de aprendizagem.

O que torna o HeyGen uma ferramenta eficiente para gerar vídeos de treinamento de conformidade a partir de texto?

O HeyGen se destaca em transformar texto em vídeos de treinamento de conformidade profissionais de forma rápida e eficiente. Com seus recursos robustos de texto-para-vídeo e narrações sofisticadas de IA, você pode produzir rapidamente conteúdo crítico de e-learning, garantindo mensagens consistentes e economizando tempo valioso na criação de conteúdo.

O HeyGen oferece suporte a capacidades multilíngues para vídeos de integração diversos?

Sim, o HeyGen oferece amplo suporte multilíngue, tornando-o um gerador de vídeos de IA ideal para criar vídeos de integração inclusivos e outros conteúdos de e-learning para uma força de trabalho global diversificada. Essa capacidade garante que suas iniciativas de desenvolvimento de talentos sejam acessíveis e impactantes para todos os funcionários, independentemente de sua língua nativa.

