Eleve a Contratação com um Criador de Vídeos de Aquisição de Talentos
Simplifique seu Processo de Contratação e atraia talentos de ponta com avatares de IA para vídeos de recrutamento envolventes.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Produza um vídeo explicativo de 60 segundos destinado a simplificar seu processo de contratação para candidatos em potencial que estão navegando na jornada de aplicação. O estilo visual deve ser profissional e limpo, apresentando texto claro na tela, uma narração autoritária, mas amigável, e música de fundo mínima e sutil. Aproveite o recurso de geração de Voiceover da HeyGen para fornecer orientação clara e consistente nesses vídeos cruciais de recrutamento.
Crie um vídeo envolvente de 30 segundos 'Um Dia na Vida' para destacar a cultura vibrante da sua empresa, perfeito para candidatos em início de carreira e recém-formados. Empregue um estilo visual autêntico, vibrante e envolvente com música contemporânea e animada e texto na tela enfatizando os principais benefícios de trabalhar com sua equipe. Incorpore os avatares de IA da HeyGen para narrar as experiências de diferentes membros da equipe, adicionando um toque moderno e acessível.
Desenhe um vídeo de marca direcionado de 50 segundos que sirva como uma descrição de trabalho inovadora em vídeo para candidatos de nicho que se candidatam a funções técnicas específicas. Este vídeo precisa ser informativo e conciso, apresentando cores ousadas da empresa, narração profissional e sobreposições de texto animado para transmitir informações complexas de forma eficaz. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de script da HeyGen para produzir conteúdo preciso e atraente diretamente dos seus resumos de funções de trabalho.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Conteúdo de Recrutamento Envolvente para Mídias Sociais.
Produza rapidamente vídeos cativantes para plataformas de mídia social para atrair candidatos e impulsionar sua marca empregadora.
Desenvolva Anúncios de Vídeo de Recrutamento de Alto Impacto.
Desenhe anúncios de vídeo poderosos sem esforço para alcançar um público de talentos mais amplo e preencher vagas mais rapidamente.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode melhorar nossos vídeos de aquisição de talentos?
A HeyGen utiliza tecnologia avançada de Gerador de Vídeo com IA para ajudar profissionais de RH a criar vídeos de aquisição de talentos atraentes de forma eficiente. Você pode usar avatares de IA realistas e capacidades de texto-para-vídeo para atrair talentos de ponta e simplificar seu processo de contratação.
Quais opções criativas a HeyGen oferece para vídeos de marca empregadora?
A HeyGen fornece um motor criativo poderoso com diversos templates de vídeo e controles de marca personalizáveis. Isso permite que você produza vídeos de marca empregadora únicos, incluindo vídeos atraentes sobre a cultura da empresa, que realmente refletem a identidade da sua marca.
É fácil criar vídeos de recrutamento envolventes com a HeyGen?
Sim, a HeyGen simplifica a criação de vídeos de recrutamento com templates de vídeo intuitivos e uma interface fácil de usar, não exigindo habilidades avançadas de edição. Adicione facilmente narração profissional usando geração de voiceover e legendas automáticas para engajar candidatos de forma eficaz.
A HeyGen pode adaptar vídeos para diferentes plataformas de mídia social?
Absolutamente, a HeyGen permite que você otimize seus vídeos de marca para várias plataformas de mídia social com redimensionamento flexível de proporção de aspecto e exportações. Isso garante que seu conteúdo pareça profissional e impactante em todos os lugares onde você o compartilha.