Gerador de Vídeo de Visão Geral do Programa: Crie Explicações Envolventes

Transforme rapidamente seu programa em vídeos educacionais envolventes com geração de narração por IA para uma compreensão clara e concisa dos alunos.

Crie um vídeo cativante de 30 segundos para educadores apresentando um novo curso, com um avatar de IA amigável explicando os principais objetivos do curso com geração de narração clara, adotando um estilo visual brilhante e convidativo para criar vídeos educacionais envolventes.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo dinâmico de 45 segundos explicando o programa do curso, voltado para estudantes que buscam uma compreensão rápida do curso, utilizando um modelo de vídeo pré-desenhado com destaques de texto na tela e legendas para explicar datas importantes e tarefas, aproveitando o motor criativo do HeyGen para um visual polido.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo eficiente de 60 segundos gerado por IA para professores e instrutores ocupados, mostrando como a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro pode economizar tempo convertendo automaticamente os detalhes do curso em um vídeo profissional e informativo com música de fundo sutil, otimizado para redimensionamento de proporção e exportações.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo moderno de 30 segundos de visão geral do programa para criadores de cursos online e desenvolvedores de e-learning, integrando texto e animações personalizadas do motor criativo com suporte de biblioteca de mídia/estoque para ilustrar módulos de aprendizagem, apresentado com transições visuais limpas e áudio claro para plataformas de aprendizagem online.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeo de Visão Geral do Programa

Transforme facilmente seu programa em um vídeo envolvente. Simplifique informações complexas do curso e melhore a compreensão dos alunos com explicações de qualidade profissional.

1
Step 1
Carregue seu documento do programa
Forneça o texto do seu programa de curso carregando um documento ou colando o conteúdo diretamente. Nossa poderosa capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro converterá isso em um rascunho inicial de vídeo.
2
Step 2
Gere seu rascunho inicial de vídeo
Nossa IA transforma instantaneamente seu roteiro do programa em uma narrativa visual, apresentando avatares de IA dinâmicos para apresentar o conteúdo do seu curso de forma clara e profissional.
3
Step 3
Personalize para tom, formato e duração
Refine a apresentação do seu vídeo utilizando ferramentas para texto e animações personalizadas. Ajuste o tom, o ritmo e os visuais para combinar perfeitamente com seu estilo de ensino e requisitos do curso.
4
Step 4
Exporte e compartilhe seu explicativo
Finalize seu vídeo com redimensionamento de proporção e exportações, garantindo que esteja perfeitamente formatado para qualquer plataforma. Baixe seu MP4 de alta qualidade, pronto para compartilhamento em plataformas de aprendizagem online.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique a Produção de Vídeos

.

Crie rapidamente vídeos de visão geral do programa envolventes e clipes suplementares, economizando tempo significativo para os educadores.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen cria vídeos educacionais envolventes para o meu programa?

O gerador de vídeo por IA do HeyGen capacita educadores a criar vídeos educacionais envolventes a partir de texto, transformando visões gerais complexas do programa em apresentações dinâmicas. Você pode aproveitar avatares de IA e texto e animações personalizadas, simplificando seu motor criativo para geração de vídeo de ponta a ponta.

O que é um Criador de Vídeo Explicativo de Programa e como o HeyGen funciona?

O HeyGen serve como um avançado Criador de Vídeo Explicativo de Programa, usando IA para converter seu programa baseado em texto em um vídeo profissional, de ponta a ponta. Você pode facilmente selecionar entre modelos de vídeo e utilizar as capacidades do gerador de voz por IA para simplificar informações complexas para estudantes em plataformas de aprendizagem online.

O gerador de vídeo por IA do HeyGen pode produzir vídeos com avatares de IA realistas e narrações?

Sim, o poderoso gerador de vídeo por IA do HeyGen permite a integração de avatares de IA realistas e geração de narração de alta qualidade. Isso permite que você produza vídeos de visão geral do programa claros e profissionais, melhorando a compreensão e o engajamento do seu público.

Como posso personalizar meu vídeo de visão geral do programa com o HeyGen?

Com o HeyGen, você tem amplas opções de personalização para seus vídeos de visão geral do programa. Ajuste facilmente o conteúdo com texto e animações personalizadas, aplique legendas e utilize diversos modelos de vídeo para gerar recursos abrangentes do curso de forma eficiente, ajudando você a economizar tempo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo