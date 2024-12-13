A funcionalidade eficiente de Texto-para-vídeo a partir de um roteiro do HeyGen permite a criação rápida de vídeos de sustentabilidade de alta qualidade. Ao simplesmente inserir seu roteiro, o gerador de vídeos com IA do HeyGen o processa para produzir um vídeo completo com avatares, narrações e legendas, agilizando todo o fluxo de produção.