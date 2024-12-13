Os avatares de AI da HeyGen melhoram significativamente os vídeos de conscientização sobre mudanças climáticas ao fornecer apresentadores consistentes e envolventes na tela. Essa capacidade, combinada com a geração de narração natural, ajuda a transmitir mensagens ambientais com maior impacto e a se conectar com o público de forma eficaz para um storytelling de impacto poderoso.