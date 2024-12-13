Criador de Vídeos de Visão Geral de Sustentabilidade: Transforme Sua Mensagem ESG

Produza rapidamente vídeos de relatórios de sustentabilidade envolventes com poderosas capacidades de Texto-para-vídeo.

416/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de conscientização sobre mudanças climáticas de 30 segundos, direcionado a um público geral de redes sociais, destacando a urgência da ação climática com um estilo visual e de áudio impactante, levemente urgente, mas esperançoso. Empregue o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de roteiro para gerar rapidamente conteúdo dinâmico que chame a atenção.
Prompt de Exemplo 2
Crie uma visão geral de relatório ESG de 45 segundos para equipes internas e parceiros potenciais, ilustrando os compromissos e progressos da sua organização de maneira clara, moderna e informativa. Aproveite os Modelos e cenas da HeyGen para apresentar visualizações de dados de forma eficiente e manter a consistência da marca em todos os elementos.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo inspirador de 60 segundos sobre uma iniciativa ou projeto específico de sustentabilidade, direcionado a membros da comunidade e grupos de defesa, usando um estilo autêntico e visualmente rico com música de fundo edificante. Melhore o fluxo narrativo com o recurso de Geração de Narração da HeyGen, garantindo uma entrega clara e emotiva das suas mensagens ambientais.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Visão Geral de Sustentabilidade

Crie vídeos de relatórios de sustentabilidade corporativa envolventes e comunique suas mensagens ambientais de forma eficaz com nosso criador de vídeos de sustentabilidade com AI, projetado para inspirar ação.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando sua narrativa. Nossa plataforma usa "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" para transformar instantaneamente seu texto em cenas envolventes para seu vídeo de visão geral de sustentabilidade.
2
Step 2
Selecione Visuais e Avatares
Enriqueça sua história escolhendo entre uma ampla gama de "Avatares de AI" para apresentar seu conteúdo. Complete sua mensagem com visuais relevantes de nossa extensa biblioteca de mídia ou faça upload dos seus próprios para ilustrar dados para relatórios ESG.
3
Step 3
Aplique Branding e Narração
Personalize seu vídeo usando "Controles de branding" para logotipos e esquemas de cores. Gere uma narração com som natural para narrar seu conteúdo, garantindo que seus vídeos de relatórios de sustentabilidade corporativa estejam alinhados com sua marca.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu projeto otimizando seu vídeo para várias plataformas usando "Redimensionamento de proporção e exportações." Compartilhe seus vídeos ESG envolventes com seu público para amplificar sua mensagem.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Impulsione a Conscientização e Ação sobre Mudanças Climáticas

.

Crie vídeos de AI envolventes para inspirar ação e aumentar a conscientização sobre questões ambientais críticas e soluções.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de sustentabilidade envolventes?

A HeyGen capacita você a produzir narrativas visuais envolventes para suas iniciativas de sustentabilidade usando Avatares de AI e tecnologia de Texto-para-vídeo. Você pode facilmente transformar seus roteiros em vídeos envolventes, perfeitos para comunicar mensagens ambientais e inspirar ação.

A HeyGen pode apoiar a criação de vídeos profissionais de relatórios de sustentabilidade corporativa?

Com certeza. A HeyGen oferece um editor de vídeo intuitivo com uma variedade de modelos de vídeo, permitindo que você crie vídeos profissionais de relatórios de sustentabilidade corporativa e vídeos ESG. Nossos controles de branding garantem que seu conteúdo esteja perfeitamente alinhado com a identidade visual da sua organização.

Quais recursos tornam a HeyGen ideal para vídeos de conscientização sobre mudanças climáticas em redes sociais?

A HeyGen se destaca na geração rápida de vídeos de conscientização sobre mudanças climáticas e vídeos para redes sociais através de suas poderosas capacidades de Texto-para-vídeo. Você pode utilizar Avatares de AI e diversos modelos de vídeo para transmitir mensagens ambientais impactantes que ressoem com seu público.

A HeyGen é fácil de usar para alguém novo na criação de conteúdo de sustentabilidade?

Sim, a HeyGen possui um editor de arrastar e soltar fácil de usar, projetado para criação intuitiva de vídeos, mesmo para iniciantes. Você pode personalizar facilmente seus projetos de criador de vídeos de visão geral de sustentabilidade aproveitando uma rica biblioteca de mídia e adicionando animações de texto dinâmicas para contar sua história de forma eficaz.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo