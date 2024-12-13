O HeyGen é projetado para eficiência como um Gerador de Vídeos Explicativos de IA, oferecendo capacidades técnicas robustas. Ele suporta a conversão perfeita de Texto-para-vídeo a partir de um roteiro, geração avançada de Narração e Legendas automáticas. Além disso, você pode acessar uma rica biblioteca de mídia/suporte de estoque e ajustar facilmente o redimensionamento de proporção de aspecto para várias plataformas, garantindo um processo de geração de vídeo de ponta a ponta suave.