Criador de Vídeos de Briefing de Sustentabilidade: Fácil e Envolvente

Crie vídeos de alta qualidade rapidamente, transmitindo mensagens ambientais impactantes com geração de narração profissional.

500/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um anúncio vibrante de 30 segundos para redes sociais direcionado a consumidores conscientes do meio ambiente, apresentando nosso novo produto inovador e ecológico. O vídeo deve apresentar vídeos dinâmicos e de alta qualidade do produto em uso, acompanhado por música de fundo animada e inspiradora e um avatar de IA envolvente explicando os benefícios. Garanta fácil redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para várias plataformas.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo autoritário de 45 segundos sobre sustentabilidade para investidores e principais partes interessadas, mostrando nossos dados climáticos mais recentes e métricas de desempenho ambiental. A estética visual deve ser moderna e rica em dados, incorporando gráficos e infográficos profissionais, com um tom calmo e informativo fornecido via texto para vídeo a partir de roteiro, aprimorado com legendas precisas para acessibilidade e clareza.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo online amigável de 20 segundos voltado para membros da comunidade local, explicando o impacto de um novo projeto de arborização urbana. O estilo visual deve ser convidativo e relacionável, usando uma mistura de filmagens locais e vídeos gratuitos envolventes da biblioteca de mídia/suporte de estoque, apresentando um avatar de IA amigável para transmitir mensagens ambientais convincentes com um tom caloroso e conversacional.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Briefing de Sustentabilidade

Crie rapidamente briefings de sustentabilidade impactantes e vídeos corporativos com IA, aproveitando modelos editáveis e conteúdo dinâmico para compartilhar suas mensagens ambientais de forma eficaz.

1
Step 1
Escolha Seu Ponto de Partida
Selecione entre nossos diversos **Modelos e cenas** para iniciar seu projeto de **vídeo de sustentabilidade**, ou transforme seu roteiro diretamente em uma narrativa visual.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo
Enriqueça seu briefing com visuais e dados envolventes da extensa **Biblioteca de mídia/suporte de estoque**, garantindo que suas **mensagens ambientais** ressoem com seu público.
3
Step 3
Crie Narração Envolvente
Utilize a avançada **Geração de narração** para adicionar narração profissional e considere integrar **Avatares de IA** para uma apresentação dinâmica dos seus **dados climáticos**.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seus **vídeos de alta qualidade** adicionando **legendas**, depois use **Redimensionamento de proporção de aspecto e exportações** para prepará-los para compartilhamento perfeito em várias plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Motivar Ação Ambiental

.

Desenvolva vídeos inspiradores impulsionados por IA para comunicar efetivamente mensagens ambientais e motivar o público a adotar práticas sustentáveis.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar um vídeo de briefing de sustentabilidade?

O criador de vídeos de sustentabilidade com IA do HeyGen simplifica a criação de mensagens ambientais impactantes. Você pode aproveitar nossos avatares de IA e recursos de texto para vídeo para produzir rapidamente vídeos de alta qualidade para seus briefings de sustentabilidade.

O HeyGen oferece modelos de vídeo para conteúdo de sustentabilidade?

Sim, o HeyGen fornece uma variedade de modelos e cenas editáveis projetados para ajudá-lo a criar facilmente vídeos de sustentabilidade profissionais. Esses modelos permitem personalização rápida com seus dados climáticos específicos e elementos de marca.

Quais recursos tornam o HeyGen um criador de vídeos com IA eficaz para sustentabilidade corporativa?

O HeyGen capacita você com avatares de IA, geração robusta de narração e uma extensa biblioteca de mídia para criar vídeos corporativos de sustentabilidade envolventes. Nossa plataforma garante que suas mensagens ambientais sejam transmitidas de forma profissional e envolvente.

Posso personalizar meus vídeos de sustentabilidade com minha própria marca no HeyGen?

Absolutamente. O HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo, cores e outros ativos de marca em cada vídeo de sustentabilidade. Isso garante que seu conteúdo de vídeo online reflita a identidade única da sua organização.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo