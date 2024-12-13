Gerador de Vídeos sobre Conceitos Básicos de Sustentabilidade: Crie Treinamentos Envolventes

Transforme conceitos básicos de sustentabilidade em vídeos envolventes rapidamente com a capacidade de texto-para-vídeo da HeyGen, simplificando o aprendizado ESG.

388/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um módulo de treinamento corporativo de 60 segundos focado em Aprendizado ESG para funcionários internos, apresentando um design visual profissional e limpo. Utilize um apresentador virtual sofisticado com música de fundo calmante, destacando a geração de narração da HeyGen para fornecer orientações concisas e autoritativas sobre princípios ambientais, sociais e de governança.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo dinâmico de 30 segundos para redes sociais para ONGs ambientais, projetado para despertar interesse imediato e gerar engajamento. O vídeo deve misturar visuais emocionalmente ressonantes com música inspiradora e sobreposições de texto impactantes, comunicando efetivamente um chamado à ação através de uma narrativa de impacto envolvente, utilizando a capacidade de texto-para-vídeo da HeyGen para criação rápida de conteúdo.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo informativo de 45 segundos voltado para educadores e treinadores, demonstrando como produzir rapidamente conteúdo envolvente para seus alunos. Apresente isso com um estilo visual moderno e energético, com explicações claras e concisas apoiadas por música animada, enfatizando a eficiência dos modelos e cenas da HeyGen para produção rápida de vídeos.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos sobre Conceitos Básicos de Sustentabilidade

Crie facilmente vídeos de treinamento em sustentabilidade profissionais e envolventes com IA, transformando texto em conteúdo visual impactante em minutos.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece digitando ou colando seu conteúdo sobre conceitos básicos de sustentabilidade diretamente em nosso poderoso editor de texto-para-vídeo. Isso forma a base do seu vídeo, aproveitando nossa capacidade de texto-para-vídeo.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para atuar como seu apresentador virtual, trazendo um toque humano aos seus tópicos de sustentabilidade.
3
Step 3
Personalize Branding e Voz
Aplique a identidade visual da sua empresa usando controles de branding para adicionar logotipos e cores personalizadas, garantindo que sua mensagem esteja perfeitamente alinhada com sua marca.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Envolvente
Gere rapidamente seu vídeo finalizado, pronto para um treinamento de sustentabilidade impactante em várias plataformas, aproveitando a eficiência da IA para produção rápida.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Conteúdo Social Rápido sobre Sustentabilidade

.

Gere rapidamente vídeos curtos e envolventes para redes sociais para comunicar efetivamente conceitos básicos de sustentabilidade e histórias de impacto.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a geração de vídeos de IA para empresas?

A HeyGen capacita as empresas a criar vídeos profissionais rapidamente usando geração de vídeo avançada por IA. Nossa plataforma simplifica todo o processo, permitindo uma produção rápida de vídeos sem a necessidade de software de edição complexo.

A HeyGen pode criar conteúdo de treinamento em sustentabilidade envolvente?

Sim, a HeyGen é ideal para desenvolver materiais de treinamento em sustentabilidade e Aprendizado ESG envolventes. Você pode facilmente converter texto em vídeo usando avatares de IA realistas para entregar uma narrativa de impacto poderosa que ressoe com seu público.

Quais recursos tornam os vídeos da HeyGen envolventes para os espectadores?

A HeyGen garante vídeos envolventes ao oferecer avatares de IA fotorrealistas que atuam como apresentadores virtuais. Combinados com controles de branding robustos, seus vídeos mantêm uma aparência consistente e profissional em todas as comunicações.

A HeyGen é adequada para produzir vídeos para redes sociais?

Absolutamente, a HeyGen é perfeita para gerar vídeos dinâmicos para redes sociais de forma eficiente. Nossa extensa biblioteca de modelos de vídeo permite uma personalização rápida e garante que seu conteúdo se destaque em qualquer plataforma.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo