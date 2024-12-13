gerador de vídeo tutorial de suporte: Rápido, Fácil, Eficaz

Gere tutoriais em vídeo envolventes gerados por IA com avatares de IA realistas, simplificando a integração de funcionários e a documentação de suporte ao cliente.

440/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento envolvente de 90 segundos para usuários existentes, apresentando um novo recurso do produto. Utilizando avatares de IA do HeyGen e Templates & cenas polidos, apresente uma estética visual moderna e dinâmica com música de fundo animada e narração clara, fornecendo uma visão geral eficiente gerada pelo gerador de vídeo de IA para melhorar a adoção do produto.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo abrangente de 2 minutos para usuários avançados e equipe de suporte técnico, servindo como documentação de vídeo detalhada para um processo de configuração complexo. O vídeo deve apresentar gravações detalhadas de tela e um estilo de áudio profissional e informativo, aprimorado com legendas automáticas do HeyGen para garantir acessibilidade, e construído convertendo um roteiro detalhado usando a capacidade de texto para vídeo a partir de roteiro.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo rápido de 45 segundos gerado por IA abordando uma pergunta frequente para consultas gerais de suporte ao cliente. Empregue um estilo visual amigável e de marca com narração concisa e imagens relevantes do acervo de mídia/suporte de acervo do HeyGen, garantindo que possa ser facilmente exportado em vários formatos de proporção para distribuição multiplataforma usando redimensionamento e exportações de proporção de aspecto.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeo Tutorial de Suporte

Transforme facilmente instruções complexas em tutoriais em vídeo envolventes, melhorando a compreensão do usuário e simplificando sua documentação de suporte com IA inteligente.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece inserindo o conteúdo do seu tutorial. Aproveite a capacidade de Texto para vídeo a partir de roteiro do HeyGen para converter automaticamente suas instruções escritas em uma narrativa de vídeo.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador
Escolha entre uma biblioteca diversificada de avatares de IA para narrar seu tutorial. Esses apresentadores digitais garantem uma presença consistente e profissional na tela para seu conteúdo de suporte.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Aumente a clareza incorporando visuais relevantes e aplicando a identidade única da sua marca. Utilize controles de Branding (logotipo, cores) para garantir que seu tutorial esteja alinhado com a estética da sua empresa.
4
Step 4
Exporte Seu Tutorial
Gere seu tutorial completo, incluindo legendas automáticas para acessibilidade. Exporte seu vídeo de alta qualidade pronto para sua base de conhecimento ou canais de suporte.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Tópicos de Suporte Complexos

.

Utilize vídeo de IA para desmembrar tópicos técnicos de suporte intrincados em tutoriais claros e compreensíveis, melhorando a compreensão do usuário e reduzindo consultas de suporte.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos gerados por IA?

O HeyGen permite que os usuários transformem rapidamente roteiros em vídeos profissionais gerados por IA usando capacidades avançadas de texto para vídeo. Ele apresenta avatares de IA personalizáveis e geração de voz, simplificando todo o processo de produção para documentação em vídeo.

O HeyGen pode adicionar automaticamente legendas aos meus vídeos?

Sim, o HeyGen integra automaticamente legendas, melhorando a acessibilidade para seus vídeos de treinamento de suporte e documentação em vídeo. Este recurso faz parte das robustas funcionalidades do editor de vídeo de IA do HeyGen, garantindo capacidades abrangentes de pós-produção.

Que tipos de templates o HeyGen oferece para uso empresarial?

O HeyGen oferece uma biblioteca diversificada de templates projetados para acelerar a criação de vários vídeos empresariais, incluindo vídeos tutoriais de suporte, conteúdo de integração de funcionários e SOPs. Essas cenas prontas para uso ajudam os usuários a produzir vídeos de treinamento de alta qualidade de forma eficiente.

Como o HeyGen pode ajudar a manter a consistência da marca em conteúdos de vídeo?

O HeyGen capacita os usuários com controles abrangentes de branding, permitindo a integração consistente de logotipos e cores da marca em todos os vídeos gerados por IA. Você também pode selecionar entre vários avatares de IA para representar sua marca de forma profissional.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo