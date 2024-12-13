Criador de Vídeos de Treinamento: Crie Conteúdo de Suporte Envolvente

Promova o compartilhamento de conhecimento e alinhe sua equipe sem esforço com conteúdo cativante, impulsionado pelos avatares de IA da HeyGen.

Crie um vídeo de treinamento conciso de 1 minuto para a equipe interna de suporte de TI, demonstrando um novo fluxo de trabalho de instalação de software. O estilo visual deve ser nítido e profissional, usando gravações de tela para destacar cada etapa, complementadas por uma narração clara gerada por IA. Utilize os avatares de IA da HeyGen para apresentar as instruções, tornando as tarefas técnicas complexas mais acessíveis e envolventes para os espectadores.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo tutorial dinâmico de 90 segundos voltado para desenvolvedores que estão se familiarizando com uma ferramenta interna complexa. O vídeo deve ter um estilo visual moderno e elegante, com diagramas animados explicando as funcionalidades principais, acompanhado por uma narração precisa. Use o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen para transformar de forma eficiente a documentação técnica detalhada em um vídeo de treinamento envolvente, adicionando-o à biblioteca de vídeos tutoriais internos.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de procedimento operacional padrão (POP) de 2 minutos para operadores de chão de fábrica, detalhando uma nova rotina de manutenção de equipamentos. O estilo visual e de áudio do vídeo deve ser claro e metódico, utilizando closes dos equipamentos em ação e uma voz calma e instrutiva. Aproveite os "Modelos e cenas" da HeyGen para construir rapidamente um vídeo de treinamento estruturado e visualmente consistente, ajudando a documentar novos processos de trabalho de forma eficaz.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um guia de solução de problemas envolvente de 45 segundos para agentes de suporte ao cliente globais, focando em um problema comum do produto. O estilo visual deve ser brilhante e prático, combinando gravações de tela com sobreposições de texto concisas para ilustrar soluções, apoiadas por uma voz encorajadora. Incorpore as "Legendas" da HeyGen para garantir que o vídeo seja acessível e eficaz para diversos contextos linguísticos, promovendo o compartilhamento de conhecimento entre a equipe e tornando-o disponível sob demanda.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Treinamento de Suporte

Crie facilmente vídeos de treinamento de suporte envolventes que alinham sua equipe e promovem o compartilhamento de conhecimento, tudo disponível sob demanda com nossa plataforma de IA generativa.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece delineando seu conteúdo de treinamento de suporte. Cole seu roteiro para aproveitar nossas capacidades de texto para vídeo e iniciar a criação do seu vídeo.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador
Selecione um avatar de IA de nossa biblioteca diversificada para atuar como apresentador do seu vídeo, trazendo seu material de treinamento à vida com uma entrega natural e envolvente.
3
Step 3
Refine e Marque
Personalize seu vídeo com controles de marca, adicionando seu logotipo e cores da empresa. Garanta acessibilidade e clareza gerando facilmente legendas precisas.
4
Step 4
Compartilhe e Analise
Exporte seu vídeo de treinamento finalizado em vários formatos de proporção para diferentes plataformas. Utilize recursos de compartilhamento inteligente e análises para acompanhar o engajamento e promover o compartilhamento de conhecimento de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Conceitos Complexos para um Aprendizado Mais Claro

Transforme tópicos de suporte intrincados em visuais fáceis de entender, melhorando a educação e a eficiência do fluxo de trabalho.

Perguntas Frequentes

Como a plataforma de IA generativa da HeyGen pode melhorar meus vídeos de treinamento?

A plataforma de IA generativa da HeyGen revoluciona a forma como você cria vídeos de treinamento, permitindo transformar roteiros em conteúdo envolvente com avatares de IA e narrações geradas por IA. Isso simplifica significativamente o fluxo de trabalho para produzir vídeos de treinamento de alta qualidade e profissionais para compartilhamento de conhecimento e alinhamento da equipe.

Quais capacidades técnicas a HeyGen oferece para criar vídeos tutoriais?

A HeyGen fornece ferramentas robustas como o Gravador de Tela de IA e um editor poderoso para criar vídeos tutoriais técnicos precisos. Você pode facilmente capturar conteúdo de tela, adicionar narrações geradas por IA e incorporar comentários com marcação de tempo para descrições claras e documentação em vídeo.

A HeyGen oferece suporte a capacidades multilíngues para iniciativas de treinamento globais?

Absolutamente, a HeyGen oferece suporte a capacidades multilíngues para suas necessidades de treinamento globais, incluindo Traduções com 1 Clique em mais de 140 idiomas. Este recurso garante que seus vídeos de treinamento sejam acessíveis e impactantes para equipes diversas, promovendo o compartilhamento eficiente de conhecimento em todo o mundo.

Posso integrar a criação de vídeos da HeyGen diretamente no meu fluxo de trabalho existente?

Sim, a HeyGen é projetada para integração perfeita no seu fluxo de trabalho existente. Com recursos como extensões de navegador e um aplicativo de desktop, você pode facilmente criar, editar e compartilhar vídeos de treinamento envolventes, tornando todo o processo mais eficiente e disponível sob demanda para sua equipe.

