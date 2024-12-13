Gerador de Vídeos de Treinamento de Suporte para Reduzir Tickets de Suporte

Reduza os tickets de suporte e melhore o aprendizado com Avatares AI para uma integração envolvente de funcionários.

Desenvolva um vídeo envolvente de 45 segundos para que novos funcionários compreendam rapidamente os procedimentos essenciais de integração. O estilo visual deve ser acolhedor e convidativo, utilizando gráficos dinâmicos e uma narração amigável e clara em voz AI, demonstrando como os avatares AI da HeyGen podem personalizar a experiência de boas-vindas para uma integração eficaz de funcionários.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo técnico conciso de 60 segundos voltado para a equipe de suporte atual, ilustrando um guia complexo de solução de problemas de software. Empregue uma estética limpa e profissional com gravações de tela nítidas e narração de texto para vídeo fácil de seguir, garantindo o compartilhamento simplificado de conhecimento para diminuir eficientemente os tickets de suporte.
Prompt de Exemplo 2
Imagine criar um vídeo vibrante de 30 segundos especificamente para clientes, fornecendo um guia visual rápido para resolver problemas comuns e, assim, diminuir os tickets de suporte. Este vídeo deve apresentar um estilo visual brilhante e intuitivo com anotações animadas e geração de narração clara, utilizando os Templates & cenas da HeyGen para garantir uma apresentação de marca consistente e profissional para um compartilhamento de conhecimento sem esforço.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo profissional de 50 segundos destinado a todos os funcionários da empresa, introduzindo e explicando uma nova atualização de política de conformidade. O estilo visual e de áudio deve ser autoritário, mas acessível, apresentando um avatar AI confiante transmitindo informações-chave, apoiado por legendas acessíveis para um desenvolvimento abrangente de funcionários e treinamento de conformidade.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Treinamento de Suporte

Produza rapidamente vídeos de treinamento de suporte profissionais com AI. Simplifique conceitos complexos e aumente o compartilhamento de conhecimento sem esforço.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Cole seu conteúdo de treinamento ou roteiro no editor. Nossa plataforma de AI generativa converterá instantaneamente seu texto em um vídeo dinâmico usando texto para vídeo a partir do roteiro.
2
Step 2
Selecione um Avatar AI
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares AI para apresentar seu material de treinamento. Personalize sua aparência para combinar com o estilo da sua marca e aumentar o engajamento.
3
Step 3
Aprimore com Narrações
Adicione narrações AI profissionais em vários idiomas aos seus vídeos de treinamento. Utilize a geração de narração para garantir uma narração clara e envolvente para todos os aprendizes.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Baixe seu vídeo de treinamento concluído em vários formatos com redimensionamento de proporção e exportações, ou compartilhe diretamente em suas plataformas de aprendizado para uma integração perfeita.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Conceitos Complexos

.

Transforme tópicos de suporte intrincados e guias técnicos em vídeos de treinamento AI claros, concisos e fáceis de entender para uma transferência de conhecimento eficaz.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento AI?

O gerador de vídeos AI da HeyGen capacita os usuários a criar vídeos de treinamento AI envolventes sem esforço. Você pode transformar roteiros de texto em vídeo com avatares AI realistas e narrações AI, utilizando templates pré-fabricados para agilizar seu processo de criação de conteúdo.

A HeyGen pode personalizar vídeos de treinamento para branding e engajamento?

Sim, a HeyGen permite que você personalize seu vídeo com controles abrangentes de branding para manter a consistência. Aumente o engajamento com conteúdo cativante, adicione legendas para acessibilidade e aproveite diversos Templates & cenas para criar experiências de treinamento impactantes.

Quais tipos de iniciativas de treinamento se beneficiam da plataforma da HeyGen?

A HeyGen serve como um gerador ideal de vídeos de treinamento de suporte para várias iniciativas, incluindo integração eficiente de funcionários, treinamento técnico abrangente e compartilhamento eficaz de conhecimento. Ao entregar conteúdo claro e consistente, as organizações podem até contribuir para a diminuição dos tickets de suporte.

A HeyGen oferece capacidades multilíngues para treinamento global?

Como uma plataforma líder de AI generativa, a HeyGen oferece robustas capacidades multilíngues, permitindo que você crie vídeos de treinamento com avatares AI e diversas narrações AI em múltiplos idiomas. Isso garante que seu conteúdo seja acessível a um público global.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo