Imagine um vídeo de 45 segundos direcionado especificamente para proprietários de pequenas empresas sobrecarregados pelo suporte ao cliente. Com um estilo visual caloroso e encorajador e música suave e convidativa, este vídeo mostrará como um inovador "gerador de FAQ" simplifica o "suporte ao cliente". Utilizando os avatares de IA da HeyGen e a capacidade de texto para vídeo a partir de roteiro, ele narrará a jornada de perguntas intermináveis para interações eficientes e empoderadas com os clientes, demonstrando a fácil geração de FAQs abrangentes.

Gerar Vídeo