Gerador de Vídeos de Treinamento para Suporte sem Esforço

Entregue vídeos de treinamento envolventes e simplifique a educação do cliente usando avatares AI para dar vida ao seu conteúdo.

Crie um vídeo de treinamento de 2 minutos para a equipe de suporte, ensinando novos agentes a navegar em nosso software principal, utilizando um estilo visual profissional e informativo com uma voz calma de Ator de Voz AI para explicar cada etapa. Este vídeo de treinamento envolvente usará os avatares AI da HeyGen para apresentar informações complexas de forma clara para um onboarding eficaz.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos para a equipe de suporte existente, introduzindo as novas ferramentas e procedimentos de automação de fluxo de trabalho. O estilo visual deve ser dinâmico, apresentando gravações de tela, complementado por um Ator de Voz AI amigável e confiante, utilizando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para criação eficiente de conteúdo.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo técnico de 1 minuto para técnicos de suporte experientes, demonstrando técnicas avançadas de solução de problemas para uma questão específica do produto. O vídeo deve empregar um estilo visual preciso e técnico com anotações claras, aprimorado pelas Legendas/legendas da HeyGen para acessibilidade, e apresentando um Ator de Voz AI conciso e autoritário gerado pela nossa plataforma de AI generativa.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo de treinamento envolvente de 75 segundos para todo o pessoal de suporte, focando nas melhores práticas para lidar com interações desafiadoras com clientes. Esta peça de treinamento na plataforma de vídeo AI utilizará visuais baseados em cenários e um tom de conversa, impulsionado pela geração de narração profissional da HeyGen, para fomentar habilidades aprimoradas de educação do cliente.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Treinamento para Suporte

Produza rapidamente vídeos de treinamento profissionais e envolventes para sua equipe de suporte com AI, simplificando o onboarding e a educação do cliente.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Comece colando ou digitando seu conteúdo de treinamento no editor da HeyGen. Nosso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro converterá suas instruções detalhadas em uma narrativa de vídeo dinâmica, garantindo que todas as informações essenciais para sua equipe de suporte sejam cobertas com precisão.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar AI e Voz
Escolha entre uma variedade de Avatares AI para ser o apresentador do seu vídeo de treinamento. Selecione uma voz adequada para garantir uma entrega clara e consistente do seu conteúdo, tornando seu treinamento relacionável e fácil de seguir.
3
Step 3
Aprimore com Visuais Envolventes
Utilize Modelos e cenas para personalizar a aparência do seu vídeo. Adicione mídia relevante, texto e elementos de marca da biblioteca de mídia para criar um conteúdo visualmente rico que destaque efetivamente pontos importantes do treinamento e mantenha os espectadores engajados.
4
Step 4
Gere e Compartilhe Seu Vídeo
Com todos os elementos no lugar, ative o Gerador de Vídeo AI para produzir instantaneamente seu vídeo completo de treinamento para suporte. Esta plataforma entrega uma saída de alta qualidade, pronta para uso imediato no onboarding ou educação contínua, garantindo a rápida implantação de treinamentos críticos.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Tópicos de Treinamento Complexos

.

Esclareça procedimentos de suporte intrincados e conhecimento de produtos usando vídeos gerados por AI, tornando informações complexas facilmente digeríveis para os agentes.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen funciona como um gerador de vídeos AI?

HeyGen é uma poderosa plataforma de vídeo AI que permite criar vídeos profissionais sem esforço. Utilizando AI generativa avançada, transforma seu Texto-para-vídeo a partir de roteiro em conteúdo visual envolvente com Avatares AI realistas e geração de narração profissional.

O HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento?

Com certeza. O HeyGen serve como um gerador eficiente de vídeos de treinamento para suporte, permitindo a produção rápida de vídeos de treinamento de alta qualidade e envolventes. Ele simplifica a automação de fluxo de trabalho para conteúdo de aprendizado, tornando-o ideal para onboarding e educação do cliente.

Quais recursos contribuem para as capacidades de Geração de Vídeo de Ponta a Ponta do HeyGen?

HeyGen oferece Geração de Vídeo de Ponta a Ponta abrangente através de recursos como Modelos e cenas personalizáveis, Gerador Automático de Legendas AI e uma vasta biblioteca de mídia. Isso permite que os usuários criem projetos de vídeo completos de forma eficiente do início ao fim.

O HeyGen oferece avatares AI avançados e opções de voz?

Sim, o HeyGen utiliza avatares AI sofisticados combinados com uma robusta tecnologia de Ator de Voz AI para entregar apresentações realistas. Isso garante que seu conteúdo de vídeo tenha uma narração profissional e com som natural, aumentando o engajamento do espectador.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo