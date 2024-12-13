Gerador de Vídeos de Automação de Suporte: Ajuda Rápida ao Cliente com IA

Ofereça suporte consistente e personalizado em escala com avatares de IA profissionais que engajam seus clientes.

Desenvolva um vídeo curto de 45 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e gerentes de atendimento ao cliente, mostrando como o HeyGen pode transformar seus fluxos de trabalho de suporte. O estilo visual deve ser profissional e limpo, apresentando um avatar de IA amigável que apresenta soluções em um fundo corporativo, mas acessível, acompanhado por uma narração clara e concisa. Enfatize a facilidade de uso dos avatares de IA do HeyGen e a capacidade de transformar texto em vídeo a partir de roteiros para gerar conteúdo de automação de suporte consistente e de alta qualidade.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo envolvente de 60 segundos para aspirantes a criadores de conteúdo e profissionais de marketing digital que buscam gerar renda passiva sem mostrar o rosto. Este vídeo deve adotar um estilo visual dinâmico e moderno com música de fundo animada, demonstrando como criar conteúdo de vídeo atraente sem rosto. Destaque os extensos modelos e cenas do HeyGen e o suporte à biblioteca de mídia/estoque, juntamente com seu software de edição de vídeo com IA, para produzir rapidamente vídeos curtos virais para plataformas como TikTok e YouTube.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo vibrante de 30 segundos voltado para profissionais de marketing e gerentes de mídias sociais que precisam criar rapidamente conteúdo social impactante. O design visual deve ser acelerado, incorporando cores brilhantes e transições rápidas, com música moderna e cativante e uma narração energética. Foque na capacidade do HeyGen de criar vídeos personalizados a partir de prompts e utilizar redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para várias plataformas, garantindo o máximo alcance com o mínimo esforço usando ferramentas de vídeo de IA de ponta.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo informativo de 50 segundos voltado para educadores online, treinadores corporativos e desenvolvedores de e-learning que buscam simplificar tópicos complexos. O estilo visual e de áudio deve ser claro, instrutivo e profissional, usando uma narração autoritária, mas calma, e modelos educacionais para apresentar informações de forma eficaz. Ilustre como a plataforma de criação de vídeos com IA do HeyGen converte ideias, até mesmo de Imagem para Vídeo, em aulas envolventes por meio de sua robusta funcionalidade de texto para vídeo a partir de roteiros e suporte a uma rica biblioteca de mídia/estoque.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funcionam os Geradores de Vídeos de Automação de Suporte

Simplifique seu suporte ao cliente com conteúdo de vídeo automatizado e envolvente, criado sem esforço para responder a perguntas comuns.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Insira seu conteúdo de suporte ou FAQs, e nossa funcionalidade de texto para vídeo gerará automaticamente um roteiro polido, estabelecendo a base para seu vídeo.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione entre uma variedade de avatares de IA realistas para servir como seu apresentador na tela, adicionando um rosto profissional e acessível ao seu suporte automatizado.
3
Step 3
Adicione Narração e Branding
Gere narrações com som natural para seu roteiro. Personalize ainda mais seu vídeo aplicando o logotipo e as cores da sua marca usando nossos controles de branding.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo em HD
Revise seu vídeo de suporte totalmente personalizado. Uma vez finalizado, exporte seu projeto como um vídeo HD de alta qualidade, pronto para distribuição em todos os seus canais de suporte.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Informações Complexas

.

Transforme tópicos de suporte complexos em explicações em vídeo fáceis de entender, minimizando a confusão do cliente e reduzindo os tickets de suporte.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos únicos?

O HeyGen capacita você a transformar roteiros de texto em vídeos envolventes usando avatares de IA avançados e narrações naturais. Este gerador de vídeos com IA facilita a produção rápida de vídeos únicos e de alta qualidade.

O HeyGen oferece controle criativo para meus projetos de vídeo?

Com certeza! O HeyGen oferece amplo controle criativo com modelos de IA personalizáveis, opções de branding e a capacidade de carregar sua própria mídia. Você pode editar vídeos facilmente para corresponder à sua visão e mensagem específicas.

O HeyGen pode produzir vídeos sem rosto para plataformas de mídia social?

Sim, o HeyGen é uma plataforma ideal de criação de vídeos com IA para gerar vídeos sem rosto, perfeitos para YouTube Shorts, TikTok e Instagram Reels. Você pode automatizar facilmente a criação de conteúdo com diversas vozes de IA e visuais atraentes.

Que tipo de ferramentas de edição de vídeo com IA o HeyGen oferece?

O HeyGen oferece um conjunto abrangente de ferramentas de edição de vídeo com IA, incluindo funcionalidade de texto para vídeo, clonagem de voz e efeitos sonoros de IA. Essas ferramentas permitem a criação e o refinamento perfeitos do seu conteúdo de vídeo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo