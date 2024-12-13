Desenvolva um vídeo curto de 45 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e gerentes de atendimento ao cliente, mostrando como o HeyGen pode transformar seus fluxos de trabalho de suporte. O estilo visual deve ser profissional e limpo, apresentando um avatar de IA amigável que apresenta soluções em um fundo corporativo, mas acessível, acompanhado por uma narração clara e concisa. Enfatize a facilidade de uso dos avatares de IA do HeyGen e a capacidade de transformar texto em vídeo a partir de roteiros para gerar conteúdo de automação de suporte consistente e de alta qualidade.

