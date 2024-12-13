Sua Solução para Criar Vídeos de Treinamento de Cadeia de Suprimentos

Economize tempo e crie vídeos de treinamento de cadeia de suprimentos profissionais e envolventes usando nossos modelos e cenas intuitivos.

537/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo instrucional de 90 segundos projetado para treinadores corporativos e especialistas em L&D, demonstrando como criar vídeos de treinamento de cadeia de suprimentos envolventes que ressoam com equipes diversas. O estilo visual deve ser profissional e encorajador, apresentando uma variedade de avatares de IA realistas interagindo em ambientes operacionais virtuais, acompanhados por uma voz amigável e articulada. Isso enfatiza a integração perfeita e a consistência de marca alcançável através dos avatares de IA da HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de atualização de conformidade de 2 minutos voltado para gerentes de projeto e líderes de operações, explicando novas mudanças regulatórias que afetam a logística global dentro da cadeia de suprimentos. O estilo visual seria informativo e orientado por dados, utilizando gráficos limpos e música de fundo sutil para manter o foco, enquanto o recurso preciso de geração de narração garante a entrega precisa e compreensível de informações críticas.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de comunicação interna de 45 segundos para equipes de marketing e criadores de conteúdo, anunciando uma atualização significativa no sistema de gerenciamento da cadeia de suprimentos. O estilo visual deve ser dinâmico e visualmente rico, incorporando mídia de estoque de alta qualidade e relevante da biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen, juntamente com uma narração energética, demonstrando como criar vídeos de qualidade profissional de forma rápida e eficiente para stakeholders internos.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Treinamento de Cadeia de Suprimentos

Crie vídeos de treinamento de cadeia de suprimentos profissionais e envolventes com uma plataforma de vídeo de IA, transformando texto em lições visuais dinâmicas em minutos.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu conteúdo de treinamento. Nossa capacidade de texto-para-vídeo a partir de roteiro gerará automaticamente um vídeo dinâmico, estabelecendo a base para seus vídeos profissionais de visão geral da cadeia de suprimentos com um gerador de texto-para-vídeo.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Enriqueça seu roteiro escolhendo entre uma variedade de avatares de IA e modelos personalizáveis. Esses visuais envolventes ajudam a explicar estratégias logísticas complexas, tornando seu treinamento mais impactante com avatares de IA.
3
Step 3
Adicione um Toque Profissional
Aprimore seu vídeo com um ator de voz de IA para uma narração clara e aplique as cores e o logotipo da sua marca usando controles de marcação. Isso garante conteúdo consistente e com a marca que ressoa com sua equipe através de um ator de voz de IA.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Exporte facilmente seu vídeo de treinamento finalizado em vários formatos de proporção ou integre-o diretamente em seu sistema de gerenciamento de aprendizagem usando nossa integração com LMS. Entregue vídeos envolventes à sua força de trabalho de forma perfeita através da integração com LMS.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Tópicos Complexos e Aprimore a Educação em Cadeia de Suprimentos

.

Use a HeyGen para simplificar conceitos intrincados de cadeia de suprimentos em vídeos de treinamento claros, digeríveis e visualmente atraentes, impulsionados por IA, para uma compreensão mais fácil.

background image

Perguntas Frequentes

Como a plataforma de vídeo de IA da HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento?

A HeyGen utiliza sua avançada plataforma de vídeo de IA para simplificar todo o processo de criação de vídeos. Com seu poderoso gerador de texto-para-vídeo e avatares de IA realistas, você pode rapidamente transformar roteiros em vídeos de treinamento envolventes sem precisar de experiência extensa em produção.

Posso integrar o conteúdo de treinamento criado pela HeyGen com meu LMS existente?

Sim, a HeyGen é construída com capacidades robustas de integração com LMS. Você pode exportar seus vídeos de qualidade profissional com compatibilidade de exportação SCORM, garantindo implantação e rastreamento perfeitos dentro do seu sistema de gerenciamento de aprendizagem para programas de treinamento eficazes.

Quais opções de personalização técnica estão disponíveis para a marcação de materiais de treinamento?

A HeyGen oferece ampla personalização técnica através de modelos personalizáveis e recursos intuitivos de edição de arrastar e soltar. Isso permite que você aplique um forte controle de marca, incorpore seus logotipos e cores específicos e mantenha conteúdo consistente e com a marca em todos os seus vídeos de treinamento.

Como a HeyGen apoia a criação de vídeos de treinamento localizados para uma força de trabalho global?

A solução de vídeo de IA da HeyGen inclui recursos abrangentes de localização para alcançar públicos diversos. Ela oferece atores de voz de IA capazes de gerar narrações em vários idiomas e gera automaticamente legendas, tornando seus vídeos de treinamento globalmente acessíveis e impactantes.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo