Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Imagine um vídeo instrucional de 90 segundos projetado para treinadores corporativos e especialistas em L&D, demonstrando como criar vídeos de treinamento de cadeia de suprimentos envolventes que ressoam com equipes diversas. O estilo visual deve ser profissional e encorajador, apresentando uma variedade de avatares de IA realistas interagindo em ambientes operacionais virtuais, acompanhados por uma voz amigável e articulada. Isso enfatiza a integração perfeita e a consistência de marca alcançável através dos avatares de IA da HeyGen.
Crie um vídeo de atualização de conformidade de 2 minutos voltado para gerentes de projeto e líderes de operações, explicando novas mudanças regulatórias que afetam a logística global dentro da cadeia de suprimentos. O estilo visual seria informativo e orientado por dados, utilizando gráficos limpos e música de fundo sutil para manter o foco, enquanto o recurso preciso de geração de narração garante a entrega precisa e compreensível de informações críticas.
Produza um vídeo de comunicação interna de 45 segundos para equipes de marketing e criadores de conteúdo, anunciando uma atualização significativa no sistema de gerenciamento da cadeia de suprimentos. O estilo visual deve ser dinâmico e visualmente rico, incorporando mídia de estoque de alta qualidade e relevante da biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen, juntamente com uma narração energética, demonstrando como criar vídeos de qualidade profissional de forma rápida e eficiente para stakeholders internos.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento e a Retenção de Treinamento com IA.
Crie vídeos de treinamento de cadeia de suprimentos dinâmicos usando avatares de IA e texto-para-vídeo para melhorar significativamente o engajamento dos alunos e a retenção de conhecimento.
Crie Mais Cursos e Alcance Mais Alunos em Todo o Mundo.
Produza rapidamente um grande volume de conteúdo de treinamento especializado em cadeia de suprimentos, alcançando um público global com vídeos gerados por IA localizados.
Perguntas Frequentes
Como a plataforma de vídeo de IA da HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento?
A HeyGen utiliza sua avançada plataforma de vídeo de IA para simplificar todo o processo de criação de vídeos. Com seu poderoso gerador de texto-para-vídeo e avatares de IA realistas, você pode rapidamente transformar roteiros em vídeos de treinamento envolventes sem precisar de experiência extensa em produção.
Posso integrar o conteúdo de treinamento criado pela HeyGen com meu LMS existente?
Sim, a HeyGen é construída com capacidades robustas de integração com LMS. Você pode exportar seus vídeos de qualidade profissional com compatibilidade de exportação SCORM, garantindo implantação e rastreamento perfeitos dentro do seu sistema de gerenciamento de aprendizagem para programas de treinamento eficazes.
Quais opções de personalização técnica estão disponíveis para a marcação de materiais de treinamento?
A HeyGen oferece ampla personalização técnica através de modelos personalizáveis e recursos intuitivos de edição de arrastar e soltar. Isso permite que você aplique um forte controle de marca, incorpore seus logotipos e cores específicos e mantenha conteúdo consistente e com a marca em todos os seus vídeos de treinamento.
Como a HeyGen apoia a criação de vídeos de treinamento localizados para uma força de trabalho global?
A solução de vídeo de IA da HeyGen inclui recursos abrangentes de localização para alcançar públicos diversos. Ela oferece atores de voz de IA capazes de gerar narrações em vários idiomas e gera automaticamente legendas, tornando seus vídeos de treinamento globalmente acessíveis e impactantes.