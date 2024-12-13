Crie Atualizações Mais Rápidas: Seu Criador de Vídeos de Atualização para Parceiros da Cadeia de Suprimentos

Automatize fluxos de trabalho de mídia e simplifique a criação de suas atualizações usando nosso criador de vídeos online intuitivo, impulsionado por avatares de IA para uma entrega envolvente.

Crie um vídeo de atualização profissional de 45 segundos para parceiros existentes da cadeia de suprimentos e principais stakeholders, detalhando marcos operacionais recentes usando um avatar de IA consistente da HeyGen para uma mensagem unificada. O estilo visual e de áudio deve ser conciso e informativo, garantindo que uma narração clara e envolvente destaque desenvolvimentos cruciais na gestão da cadeia de suprimentos.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo promocional dinâmico de 60 segundos direcionado a equipes internas e potenciais novos parceiros, anunciando uma nova iniciativa para automatizar fluxos de trabalho de mídia. Este vídeo deve apresentar uma música de fundo animada e recursos visuais claros, facilmente criados gerando conteúdo de vídeo a partir de um roteiro usando a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para promover efetivamente os benefícios dessas eficiências.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo vibrante de 30 segundos voltado para equipes de marketing e liderança de vendas para mostrar estratégias bem-sucedidas de engajamento do cliente e conscientização da marca. O vídeo deve ter um tom inspirador e amigável com visuais energéticos, utilizando os extensos Modelos & cenas da HeyGen para montar rapidamente conteúdo de vídeo atraente que destaque resultados impactantes.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo limpo e explicativo de 75 segundos para equipes de operações e criadores de conteúdo, delineando um novo processo dentro da Cadeia de Suprimentos de Mídia Digital que simplifica os fluxos de trabalho de mídia. O estilo visual e de áudio deve ser calmo e autoritário, incorporando gráficos animados e garantindo acessibilidade através do recurso automático de Legendas da HeyGen.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Atualização para Parceiros da Cadeia de Suprimentos

Crie facilmente atualizações de vídeo profissionais para seus parceiros da cadeia de suprimentos, melhorando a comunicação e mantendo todos informados com conteúdo envolvente.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece inserindo o texto de atualização da sua cadeia de suprimentos. A integração de IA da nossa plataforma pode transformar seu roteiro em um vídeo dinâmico sem esforço.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA e Cena
Escolha entre uma ampla gama de avatares de IA e modelos profissionais. Personalize cenas para alinhar com sua marca, garantindo experiências de vídeo personalizadas.
3
Step 3
Aprimore com Marca e Mídia
Incorpore os controles de marca da sua empresa, como logotipos e cores, e adicione mídia de estoque relevante da nossa abrangente biblioteca de mídia.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Atualização
Utilize nossas opções de redimensionamento de proporção de aspecto e exportação para preparar seu vídeo para qualquer plataforma, simplificando suas comunicações de gestão da cadeia de suprimentos.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Rapidamente Atualizações de Vídeo Impactantes para Parceiros

.

Produza rapidamente conteúdo de vídeo envolvente e clipes para disseminar atualizações cruciais da cadeia de suprimentos para parceiros de forma eficiente.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de conteúdo de vídeo de alta qualidade?

A HeyGen é uma ferramenta avançada de criação de vídeos online que utiliza integração poderosa de IA, incluindo avatares de IA e capacidades de texto-para-vídeo a partir de roteiros. Isso permite que os usuários produzam eficientemente conteúdo de vídeo profissional para diversas necessidades, desde marketing até comunicações internas.

A HeyGen pode ser usada para melhorar os esforços de marketing em vídeo e o engajamento do cliente?

Absolutamente. A HeyGen capacita empresas a criar materiais de marketing em vídeo atraentes com facilidade, aumentando a conscientização da marca e o engajamento do cliente. Recursos como modelos personalizáveis, controles de marca e geração de narração garantem que seu conteúdo de vídeo seja impactante e alinhado à marca.

Quais recursos a HeyGen oferece para empresas que precisam automatizar fluxos de trabalho de mídia?

A HeyGen é projetada para automatizar fluxos de trabalho de mídia, fornecendo ferramentas como uma robusta biblioteca de mídia, redimensionamento de proporção de aspecto e geração fácil de legendas. Esses recursos ajudam a otimizar fluxos de trabalho de ativos criativos e garantem a produção eficiente de diversos conteúdos de vídeo sem esforço manual extenso.

A HeyGen é adequada para criar vídeos de atualização para parceiros da cadeia de suprimentos e treinamento de funcionários?

Sim, a HeyGen é um criador de vídeos de atualização ideal para parceiros da cadeia de suprimentos, permitindo a criação rápida de atualizações informativas usando texto-para-vídeo. Também é excelente para comunicações internas, ajudando empresas a fornecer treinamento e integração para funcionários através de conteúdo de vídeo envolvente e de fácil compreensão.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo