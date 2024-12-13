A HeyGen é projetada para automatizar fluxos de trabalho de mídia, fornecendo ferramentas como uma robusta biblioteca de mídia, redimensionamento de proporção de aspecto e geração fácil de legendas. Esses recursos ajudam a otimizar fluxos de trabalho de ativos criativos e garantem a produção eficiente de diversos conteúdos de vídeo sem esforço manual extenso.