Crie um vídeo explicativo envolvente de 60 segundos para proprietários de pequenas empresas e gerentes de logística, destacando os gargalos comuns na gestão moderna da cadeia de suprimentos e como a identificação precoce pode prevenir atrasos custosos. O estilo visual deve ser moderno e limpo, com diagramas animados e texto profissional na tela, complementado por uma narração energética e clara. Utilize os avatares de IA da HeyGen para apresentar as informações e aproveite a geração de narração para um áudio polido.

Gerar Vídeo