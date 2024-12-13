Crie um vídeo conciso de 60 segundos sobre o relatório de fornecedores para gerentes de compras e analistas de cadeia de suprimentos, usando um estilo visual profissional e orientado por dados, com uma narração clara e confiante, para apresentar os destaques trimestrais de desempenho dos fornecedores e identificar áreas de melhoria, aproveitando os avatares de IA e as capacidades de geração de narração do HeyGen para uma entrega polida e impactante.

Gerar Vídeo