Prompt de Exemplo 1
Imagine produzir uma apresentação de vídeo de relatório de summit concisa de 60 segundos para executivos de alto escalão e investidores. Este vídeo criado por AI deve adotar um estilo visual corporativo e orientado por dados, apresentando avatares profissionais de AI para transmitir insights importantes e legendas nítidas para garantir que cada detalhe seja absorvido pelo público exigente.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de marketing vibrante de 30 segundos destinado a atrair novas inscrições para um próximo summit da indústria. Este conteúdo promocional deve aproveitar os extensos templates e cenas do HeyGen para estabelecer uma estética moderna e transformar seu roteiro promocional em visuais dinâmicos usando o recurso de texto para vídeo, envolvendo os potenciais participantes com seu estilo rápido e atraente.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo explicativo informativo de 50 segundos resumindo os três principais aprendizados de um recente summit de liderança para um amplo público interno. O vídeo deve apresentar um estilo visual amigável e acessível, utilizando texto para vídeo para animar os pontos principais e apresentá-los claramente com um avatar de AI atuando como um guia conhecedor, simplificando efetivamente informações complexas em um vídeo animado de fácil compreensão.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Relatório de Summit

Crie rapidamente vídeos impactantes de relatório de summit com AI, transformando seus principais insights em resumos visuais envolventes para seu público.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Relatório
Comece colando o texto ou roteiro do seu relatório de summit no HeyGen. Nossa plataforma usa esse conteúdo para geração de Texto para vídeo a partir de roteiro, formando a base do seu vídeo.
2
Step 2
Selecione um Template de Vídeo
Escolha entre uma ampla variedade de templates de vídeo profissionais projetados para se adequar a vários estilos de relatório. Esses layouts pré-desenhados fornecem um ponto de partida rápido para seu resumo de summit usando Templates e cenas.
3
Step 3
Adicione Narrações e Legendas
Dê vida ao seu relatório utilizando a geração de narração diretamente do seu roteiro. Adicione facilmente legendas precisas para garantir que sua mensagem seja acessível e clara para todos os espectadores.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Criado por AI
Finalize seu vídeo de relatório de summit e exporte-o no formato e proporção desejados usando nosso recurso de redimensionamento e exportação de proporção. Compartilhe seus vídeos criados por AI para comunicar efetivamente os destaques e insights do seu evento.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos envolventes de resumo de eventos ou relatórios de summit?

O HeyGen permite que você transforme rapidamente os destaques do seu evento em conteúdo de vídeo profissional e envolvente. Utilize nossa plataforma intuitiva com avatares de AI e um Editor Baseado em Cenas para criar vídeos de resumo de eventos atraentes e vídeos de relatório abrangentes que capturam a atenção do seu público.

Que tipo de vídeos criados por AI posso gerar usando a plataforma do HeyGen?

Com o HeyGen, você pode gerar uma ampla gama de vídeos criados por AI, desde vídeos explicativos até vídeos de marketing, todos impulsionados por AI avançada. Basta inserir seu roteiro, e o assistente de vídeo AI do HeyGen criará conteúdo dinâmico completo com narrações realistas e legendas.

O HeyGen oferece templates de vídeo para acelerar o processo de produção de vídeo?

Sim, o HeyGen fornece uma ampla variedade de templates de vídeo profissionais para acelerar sua produção de vídeo. Esses templates são perfeitos para gerar vídeos animados, campanhas de marketing ou comunicações internas, garantindo um visual polido com mínimo esforço.

O HeyGen pode ajudar no desenvolvimento de roteiros e colaboração em equipe para projetos de vídeo?

O HeyGen simplifica todo o fluxo de criação de vídeo, incluindo integração de roteiros e recursos de colaboração em equipe. Você pode facilmente importar seu roteiro, escolher de uma vasta biblioteca de filmagens de estoque e trabalhar com sua equipe para produzir vídeos de alta qualidade de forma eficiente.

