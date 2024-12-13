Gere um vídeo instrucional de 90 segundos detalhando o processo passo a passo de configuração de um novo modelo de assinatura para uma plataforma SaaS, especificamente para gerentes de produto e especialistas em integração técnica. O estilo visual deve ser limpo e preciso, incorporando gravações de tela com sobreposições animadas, enquanto o áudio apresenta uma voz calma e confiante explicando cada ação. Enfatize como a capacidade de texto para vídeo do HeyGen pode rapidamente transformar documentação em um gerador de vídeo tutorial de assinatura envolvente, usando avatares de IA para guiar o espectador em cada configuração.

Gerar Vídeo