Gere um vídeo instrucional de 90 segundos detalhando o processo passo a passo de configuração de um novo modelo de assinatura para uma plataforma SaaS, especificamente para gerentes de produto e especialistas em integração técnica. O estilo visual deve ser limpo e preciso, incorporando gravações de tela com sobreposições animadas, enquanto o áudio apresenta uma voz calma e confiante explicando cada ação. Enfatize como a capacidade de texto para vídeo do HeyGen pode rapidamente transformar documentação em um gerador de vídeo tutorial de assinatura envolvente, usando avatares de IA para guiar o espectador em cada configuração.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenhe um guia de boas-vindas e configuração inicial de 1 minuto para novos assinantes de um serviço online, voltado para usuários não técnicos que buscam uma experiência de integração suave. Empregue um estilo visual brilhante e encorajador com avatares de IA amigáveis e uma trilha sonora animadora. Este vídeo deve mostrar os primeiros passos essenciais, utilizando os templates e cenas do HeyGen para agilizar a produção e garantir total acessibilidade com legendas automáticas, tornando-o um guia eficaz para o usuário.
Prompt de Exemplo 2
Produza um tutorial técnico detalhado de 1,5 minuto demonstrando as capacidades avançadas da API de um gerador de vídeo de IA, voltado para engenheiros de software e criadores de conteúdo técnico. O design visual deve ser limpo, com capturas de tela nítidas e um tom profissional e informativo usando uma narração clara. Este vídeo pode utilizar efetivamente o recurso de script para vídeo do HeyGen para converter rapidamente documentação técnica complexa em um guia visual envolvente, completo com suporte de biblioteca de mídia/estoque relevante para ilustrar conceitos abstratos.
Prompt de Exemplo 3
Construa um vídeo promocional conciso de 45 segundos projetado para canais de mídia social, demonstrando como gerar e personalizar rapidamente um vídeo tutorial de assinatura. Este conteúdo é ideal para profissionais de marketing digital e pequenos empresários que buscam estratégias eficientes de reaproveitamento de conteúdo. O estilo visual e de áudio deve ser animado e altamente envolvente, apresentando cortes rápidos e uma trilha sonora moderna. Aproveite os avatares de IA do HeyGen para apresentar os principais destaques e garanta que o vídeo esteja otimizado para várias plataformas usando sua capacidade de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto, tornando tutoriais complexos acessíveis.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeo Tutorial de Assinatura

Transforme facilmente seus scripts em vídeos tutoriais envolventes com avatares de IA e ferramentas abrangentes de criação de vídeo, tornando a documentação e a integração simples.

1
Step 1
Cole Seu Script
Comece colando seu script tutorial no HeyGen. Nossa plataforma usa a tecnologia de Texto para vídeo a partir de script para preparar seu conteúdo para animação, estabelecendo a base para seu vídeo instrucional.
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA
Escolha entre uma biblioteca diversificada de avatares de IA para ser seu apresentador na tela. Esses avatares de IA entregarão seu script de forma natural, adicionando um toque humano ao seu vídeo sem precisar de uma câmera.
3
Step 3
Adicione Voz e Melhorias
Gere uma narração natural para seu avatar e incorpore facilmente mídia de nossa biblioteca. Refine seu vídeo com música de fundo e texto na tela para esclarecer ainda mais sua mensagem.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Uma vez que seu tutorial esteja perfeito, utilize o redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para baixá-lo no formato e resolução desejados. Seu vídeo tutorial de alta qualidade está agora pronto para ser compartilhado em qualquer plataforma.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie rapidamente trechos de vídeo curtos e envolventes e guias

.

Transforme tutoriais mais longos em clipes de vídeo concisos e envolventes para fácil compartilhamento e melhor compreensão do usuário.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica o processo técnico de geração de vídeos de IA?

O HeyGen simplifica processos técnicos complexos convertendo seus scripts diretamente em vídeos envolventes usando sua avançada tecnologia de gerador de vídeo de IA. Sua poderosa plataforma aproveita Avatares de IA e capacidades de texto para vídeo para agilizar a criação de conteúdo de forma eficiente.

Que tipos de ferramentas de criação de vídeo o HeyGen oferece para diversas necessidades de conteúdo?

O HeyGen oferece ferramentas abrangentes de criação de vídeo, incluindo uma ampla gama de templates e cenas personalizáveis para atender a diversas necessidades de conteúdo. Você pode facilmente criar vídeos profissionais de cabeças falantes e otimizá-los para plataformas como vídeos de mídia social.

O HeyGen pode ser usado como um gerador de vídeo tutorial para documentação de vídeo eficaz?

Absolutamente, o HeyGen se destaca como um gerador de vídeo tutorial, tornando-o ideal para criar documentação de vídeo clara, guias do usuário e materiais de integração. Seus recursos permitem que você produza conteúdo instrucional de alta qualidade sem esforço.

Quais capacidades técnicas o HeyGen oferece para aprimorar o áudio e os visuais do vídeo?

O HeyGen possui capacidades técnicas robustas para aprimorar vídeos, incluindo um avançado gerador de voz de IA para narração natural e legendas automáticas. Essas poderosas ferramentas de edição de vídeo facilitam o reaproveitamento de conteúdo e produções finais polidas.

