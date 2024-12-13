Escolha Seu Criador de Vídeos de Planos de Assinatura Ideal

Explore planos de preços flexíveis para nosso criador de vídeos com IA; transforme roteiros em vídeos impressionantes usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Imagine um vídeo explicativo de 30 segundos, energético, voltado para proprietários de pequenas empresas, mostrando como o HeyGen pode ser o 'criador de vídeos de planos de assinatura' definitivo. O estilo visual deve ser limpo e profissional, utilizando elementos de infográficos e cortes rápidos, enquanto o áudio mantém um tom animado e encorajador. Destaque a facilidade de criar conteúdo atraente gerando visuais de alta qualidade diretamente do seu roteiro usando o recurso de texto-para-vídeo do HeyGen para articular vários planos de preços sem complexidade.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo persuasivo de 45 segundos direcionado a usuários do teste gratuito do HeyGen ou assinantes do plano básico, incentivando-os a 'atualizar o plano' para um 'plano anual'. O estilo visual deve ser aspiracional e demonstrar crescimento, apresentando transições dinâmicas entre cenas. A capacidade de geração de narração deve transmitir uma mensagem clara e confiante sobre recursos expandidos e valor, enfatizando como a atualização desbloqueia maior potencial criativo e economia.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo educativo de 60 segundos, mas envolvente, para profissionais de marketing e criadores de conteúdo novos em vídeo com IA, ilustrando os benefícios do 'teste gratuito' do HeyGen e a flexibilidade de suas opções de 'plano mensal'. O estilo visual deve ser acolhedor e demonstrativo, usando texto na tela e uma voz amigável para guiar o espectador. Mostre o design intuitivo começando com modelos e cenas pré-fabricados, e demonstre claramente como é fácil adicionar legendas.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo promocional de 30 segundos, moderno e elegante, projetado para startups e equipes de marketing, destacando o HeyGen como o principal 'criador de vídeos com IA' com 'planos de preços' transparentes. O estilo visual deve ser acelerado com gráficos de ponta e uma trilha sonora de alta energia. Utilize avatares de IA realistas para transmitir rapidamente mensagens-chave, demonstrando a eficiência da plataforma e como sua robusta biblioteca de mídia/suporte de estoque pode aprimorar qualquer projeto de vídeo.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Planos de Assinatura

Escolha e gerencie perfeitamente sua assinatura de criador de vídeos com IA para desbloquear ferramentas de criação poderosas e dar vida à sua visão.

1
Step 1
Explore Planos de Preços
Descubra a gama de planos de preços flexíveis disponíveis, incluindo um teste gratuito para experimentar recursos principais como criação com Modelos e cenas profissionais antes de se comprometer.
2
Step 2
Selecione Seu Plano Ideal
Escolha o plano mensal ou anual que melhor se adapta às suas necessidades de produção, desbloqueando capacidades avançadas como a geração de vídeos com avatares de IA realistas.
3
Step 3
Atualize Sua Assinatura
Atualize facilmente seu plano de assinatura atual à medida que suas necessidades crescem, expandindo seu armazenamento disponível e acesso a mais recursos premium.
4
Step 4
Crie Vídeos com IA
Utilize todo o potencial do seu plano escolhido para começar a criar vídeos envolventes, aproveitando recursos como Texto-para-vídeo a partir de roteiro para transformar rapidamente suas ideias em visuais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Exiba Depoimentos de Clientes

.

Desenvolva vídeos de IA envolventes para mostrar o sucesso dos clientes, construindo confiança e atraindo novos assinantes para o seu serviço.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen oferece uma experiência valiosa de criador de vídeos de planos de assinatura?

O HeyGen capacita os usuários a criar vídeos profissionais com IA de forma eficiente, oferecendo uma experiência robusta de criador de vídeos com IA que maximiza seu investimento. Nossa plataforma simplifica a produção de vídeos com ferramentas avançadas de IA, garantindo a criação de conteúdo impactante.

O que torna o HeyGen um criador de vídeos com IA líder para diversas necessidades de conteúdo?

O HeyGen se destaca ao fornecer avatares de IA avançados e funcionalidade de texto-para-vídeo a partir de roteiro, simplificando a criação de conteúdo de alta qualidade. É um criador de vídeos abrangente projetado para atender a várias demandas de produção de forma eficiente.

Posso experimentar as capacidades do HeyGen com um teste gratuito?

Sim, o HeyGen oferece um teste gratuito para explorar seus recursos poderosos, incluindo texto-para-vídeo a partir de roteiro e avatares de IA. Isso permite que você teste nossas ferramentas avançadas de IA e veja como é fácil criar vídeos de alta qualidade.

Quais benefícios obtenho com o HeyGen como minha solução de criador de vídeos com IA?

O HeyGen oferece recursos robustos como controles de branding e suporte para redimensionamento e exportação em vários formatos de aspecto, garantindo que seus vídeos estejam alinhados com sua marca. Como um criador de vídeos com IA, ele oferece eficiência e qualidade para todas as suas necessidades de conteúdo.

