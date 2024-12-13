Escolha Seu Criador de Vídeos de Planos de Assinatura Ideal
Explore planos de preços flexíveis para nosso criador de vídeos com IA; transforme roteiros em vídeos impressionantes usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Desenvolva um vídeo persuasivo de 45 segundos direcionado a usuários do teste gratuito do HeyGen ou assinantes do plano básico, incentivando-os a 'atualizar o plano' para um 'plano anual'. O estilo visual deve ser aspiracional e demonstrar crescimento, apresentando transições dinâmicas entre cenas. A capacidade de geração de narração deve transmitir uma mensagem clara e confiante sobre recursos expandidos e valor, enfatizando como a atualização desbloqueia maior potencial criativo e economia.
Crie um vídeo educativo de 60 segundos, mas envolvente, para profissionais de marketing e criadores de conteúdo novos em vídeo com IA, ilustrando os benefícios do 'teste gratuito' do HeyGen e a flexibilidade de suas opções de 'plano mensal'. O estilo visual deve ser acolhedor e demonstrativo, usando texto na tela e uma voz amigável para guiar o espectador. Mostre o design intuitivo começando com modelos e cenas pré-fabricados, e demonstre claramente como é fácil adicionar legendas.
Produza um vídeo promocional de 30 segundos, moderno e elegante, projetado para startups e equipes de marketing, destacando o HeyGen como o principal 'criador de vídeos com IA' com 'planos de preços' transparentes. O estilo visual deve ser acelerado com gráficos de ponta e uma trilha sonora de alta energia. Utilize avatares de IA realistas para transmitir rapidamente mensagens-chave, demonstrando a eficiência da plataforma e como sua robusta biblioteca de mídia/suporte de estoque pode aprimorar qualquer projeto de vídeo.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Vídeos de Marketing de Alto Desempenho.
Gere rapidamente vídeos de IA atraentes para promover vários planos de assinatura e impulsionar atualizações.
Produza Conteúdo Social Envolvente.
Crie facilmente vídeos cativantes para redes sociais para destacar novos recursos ou diferentes planos anuais e mensais.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen oferece uma experiência valiosa de criador de vídeos de planos de assinatura?
O HeyGen capacita os usuários a criar vídeos profissionais com IA de forma eficiente, oferecendo uma experiência robusta de criador de vídeos com IA que maximiza seu investimento. Nossa plataforma simplifica a produção de vídeos com ferramentas avançadas de IA, garantindo a criação de conteúdo impactante.
O que torna o HeyGen um criador de vídeos com IA líder para diversas necessidades de conteúdo?
O HeyGen se destaca ao fornecer avatares de IA avançados e funcionalidade de texto-para-vídeo a partir de roteiro, simplificando a criação de conteúdo de alta qualidade. É um criador de vídeos abrangente projetado para atender a várias demandas de produção de forma eficiente.
Posso experimentar as capacidades do HeyGen com um teste gratuito?
Sim, o HeyGen oferece um teste gratuito para explorar seus recursos poderosos, incluindo texto-para-vídeo a partir de roteiro e avatares de IA. Isso permite que você teste nossas ferramentas avançadas de IA e veja como é fácil criar vídeos de alta qualidade.
Quais benefícios obtenho com o HeyGen como minha solução de criador de vídeos com IA?
O HeyGen oferece recursos robustos como controles de branding e suporte para redimensionamento e exportação em vários formatos de aspecto, garantindo que seus vídeos estejam alinhados com sua marca. Como um criador de vídeos com IA, ele oferece eficiência e qualidade para todas as suas necessidades de conteúdo.