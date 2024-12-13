Imagine um vídeo explicativo de 30 segundos, energético, voltado para proprietários de pequenas empresas, mostrando como o HeyGen pode ser o 'criador de vídeos de planos de assinatura' definitivo. O estilo visual deve ser limpo e profissional, utilizando elementos de infográficos e cortes rápidos, enquanto o áudio mantém um tom animado e encorajador. Destaque a facilidade de criar conteúdo atraente gerando visuais de alta qualidade diretamente do seu roteiro usando o recurso de texto-para-vídeo do HeyGen para articular vários planos de preços sem complexidade.

