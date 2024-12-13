Criador de Vídeos de Onboarding de Assinatura para Aumentar a Retenção de Usuários

Crie vídeos de onboarding envolventes e personalizados que reduzem a rotatividade com nossos Modelos e cenas intuitivos.

Desenvolva um vídeo de onboarding de 30 segundos para SaaS voltado para novos usuários, direcionado a gerentes de produto, que apresente uma estética visual limpa e profissional e um tom de áudio calmo e tranquilizador. Este vídeo deve introduzir as principais funcionalidades da plataforma de forma eficaz, aproveitando os modelos personalizáveis da HeyGen para manter a consistência da marca e guiar os usuários pelos passos iniciais de forma fluida.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de onboarding de 45 segundos, impulsionado por IA, projetado para criadores de cursos online, utilizando um estilo visual vibrante e envolvente junto com uma narração instrutiva. O vídeo deve dar as boas-vindas pessoalmente aos novos membros e delinear os benefícios de sua assinatura, exibindo os avatares realistas de IA da HeyGen para criar uma forte e memorável primeira impressão.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo de onboarding de produto de 60 segundos, direcionado a profissionais de marketing de produto, detalhando o lançamento de um novo recurso, apresentado com animações nítidas e um anfitrião virtual amigável. A narrativa deve simplificar instruções complexas por meio de uma geração de texto-para-fala clara, demonstrando como a funcionalidade de texto-para-vídeo a partir de script da HeyGen torna explicações técnicas acessíveis e envolventes.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo tutorial de 50 segundos para provedores de serviços de assinatura focado na retenção de clientes, empregando um estilo visual refinado e profissional com uma narração clara e concisa. Este vídeo deve abordar perguntas comuns dos usuários ou destacar recursos subutilizados para reduzir a rotatividade, garantindo a inclusão de legendas da HeyGen para melhorar a acessibilidade e compreensão para todos os espectadores.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Onboarding de Assinatura

Crie vídeos de onboarding envolventes e personalizados sem esforço para aumentar o engajamento de novos assinantes e fomentar a retenção de clientes a longo prazo.

1
Step 1
Escolha Seu Modelo
Inicie seu projeto de vídeos de onboarding selecionando entre uma variedade de modelos personalizáveis para estruturar rapidamente seu conteúdo.
2
Step 2
Cole Seu Script
Transforme facilmente sua mensagem de boas-vindas escrita em uma narração envolvente usando a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de script.
3
Step 3
Aplique Personalização de Marca
Reforce a identidade da sua marca utilizando controles robustos de Personalização de Marca (logo, cores) para garantir consistência em todos os seus vídeos de onboarding de SaaS.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize o conteúdo profissional do seu criador de vídeos de onboarding de assinatura, depois use o redimensionamento de proporção e exportações para prepará-lo para uma distribuição fluida em todas as plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Assinantes

Aproveite vídeos de IA envolventes para destacar experiências positivas de assinantes, reforçando o valor e fomentando uma comunidade forte.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de onboarding envolventes?

A HeyGen simplifica o processo usando avatares de IA e tecnologia avançada de texto-para-vídeo, permitindo que você gere vídeos de onboarding profissionais e envolventes rapidamente. Sua plataforma intuitiva e modelos personalizáveis capacitam os usuários a criar conteúdo de alta qualidade sem habilidades extensas de edição de vídeo.

A HeyGen pode personalizar vídeos de onboarding para diferentes segmentos de usuários?

Com certeza. A HeyGen permite uma personalização profunda, permitindo que você adapte seus vídeos de onboarding para segmentos de usuários específicos ou níveis de assinatura. Com controles robustos de personalização de marca e modelos flexíveis, você pode garantir que seus vídeos personalizados ressoem com seu público enquanto mantém a consistência da marca.

O que torna a HeyGen um eficiente criador de vídeos de onboarding de membros impulsionado por IA?

A HeyGen é um eficiente criador de vídeos de onboarding de membros impulsionado por IA porque transforma scripts em vídeos profissionais usando avatares de IA realistas e geração de narração de alta qualidade. Isso reduz significativamente o tempo de criação de vídeos, tornando fácil produzir vídeos educacionais e guias envolventes para seus membros.

Por que escolher a HeyGen para criar vídeos de onboarding eficazes para SaaS?

Escolher a HeyGen para seus vídeos de onboarding de SaaS garante uma experiência de usuário atraente que ajuda a reduzir a rotatividade e melhora a retenção de clientes. Nossa plataforma simplifica a criação de vídeos tutoriais e explicativos envolventes, ajudando novos usuários a entender rapidamente seu produto e maximizar seu valor.

