Desenvolva um vídeo de onboarding de 30 segundos para SaaS voltado para novos usuários, direcionado a gerentes de produto, que apresente uma estética visual limpa e profissional e um tom de áudio calmo e tranquilizador. Este vídeo deve introduzir as principais funcionalidades da plataforma de forma eficaz, aproveitando os modelos personalizáveis da HeyGen para manter a consistência da marca e guiar os usuários pelos passos iniciais de forma fluida.

Gerar Vídeo