Crie um vídeo promocional envolvente de 45 segundos, projetado para proprietários de pequenas empresas que estão lançando novas caixas de assinatura, destacando a emoção de uma experiência de unboxing. O estilo visual deve ser brilhante e moderno, exibindo amostras de produtos diversos, complementado por uma narração entusiástica e clara. Enfatize como a geração de narração do HeyGen simplifica a narração e como os modelos e cenas pré-desenhados aceleram a criação de conteúdo envolvente para criadores de vídeos de caixas de assinatura.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de marketing polido de 60 segundos direcionado a empresas de e-commerce que precisam apresentar novos produtos de forma eficaz. O vídeo deve adotar uma estética visual profissional e elegante, com cortes dinâmicos e transições suaves, narrado por um avatar de IA para manter uma voz de marca consistente. Ilustre a facilidade de criar conteúdo de vídeo de produto de alta qualidade aproveitando os avatares de IA do HeyGen e sua funcionalidade de texto para vídeo a partir de roteiro, transformando conceitos escritos em vídeos de marketing persuasivos sem esforço.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo energético de 30 segundos especificamente para gerentes de mídias sociais e criadores de conteúdo que buscam aumentar o engajamento em suas plataformas. O estilo visual deve ser rápido e visualmente envolvente, incorporando texto em tela ousado sincronizado com uma trilha de fundo animada. Mostre como o HeyGen permite a criação eficiente de conteúdo ao adicionar automaticamente legendas e fornecer acesso a uma rica biblioteca de mídia/suporte de estoque, tornando simples a geração de conteúdo viral para mídias sociais.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo explicativo abrangente de 90 segundos projetado para empresas de SaaS ou educadores, simplificando um recurso de software complexo ou conceito educacional. A abordagem visual deve ser limpa, instrutiva e fácil de seguir, com um tom de áudio amigável e acessível. Destaque como os usuários podem personalizar suas narrativas usando os diversos modelos e cenas do HeyGen e garantir que sua mensagem alcance várias plataformas perfeitamente com redimensionamento de proporção de aspecto e exportações, transformando ideias complexas em vídeos explicativos acessíveis.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos para Caixas de Assinatura

Crie vídeos promocionais e de marketing envolventes para sua caixa de assinatura sem esforço com nosso Agente de Vídeo de IA, garantindo conteúdo envolvente para mídias sociais.

1
Step 1
Escolha Seu Modelo de Vídeo
Comece selecionando entre nossa gama diversificada de modelos de vídeo profissionalmente projetados, adaptados para promoções de caixas de assinatura, para rapidamente definir o cenário para sua mensagem.
2
Step 2
Adicione Sua História de Produto
Aproveite nossas capacidades de texto para vídeo colando seu roteiro ou detalhes do produto. Nossa IA transformará seu texto em narrações e visuais envolventes sem esforço.
3
Step 3
Aplique Sua Marca e Avatar
Integre seus controles de branding com logotipos e cores personalizados. Aumente ainda mais o engajamento selecionando um avatar de IA para apresentar sua caixa de assinatura de forma bonita.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Conteúdo
Finalize seus vídeos de marketing exportando-os em vários formatos de proporção de aspecto, prontos para todas as plataformas de conteúdo de mídias sociais, e cativando seu público.

Mostre Histórias de Sucesso de Clientes

Construa confiança e credibilidade transformando depoimentos de clientes em conteúdo de vídeo autêntico e envolvente.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de marketing e promocionais?

O HeyGen utiliza avatares de IA avançados e capacidades de texto para vídeo, permitindo que os usuários transformem roteiros em vídeos de marketing profissionais e conteúdo promocional envolvente sem exigir experiência extensa em produção de vídeo ou equipamentos.

Quais opções de personalização o HeyGen oferece para branding e criação de vídeos?

O HeyGen oferece amplas opções de personalização, incluindo controles de branding robustos para integrar logotipos e cores da marca, juntamente com uma seleção diversificada de modelos de vídeo para ajudar os usuários a criar vídeos de marketing e de produtos únicos e coesos.

O HeyGen pode ser usado como um criador de vídeos de produtos eficaz para e-commerce e mídias sociais?

Absolutamente, o HeyGen é um criador de vídeos de produtos ideal, permitindo que as empresas produzam vídeos de produtos de alta qualidade, conteúdo envolvente para mídias sociais e vídeos publicitários impactantes com facilidade, aproveitando seus recursos alimentados por IA para criação rápida de conteúdo.

Quão eficiente é o editor de vídeo online do HeyGen para fluxos de trabalho de criação de conteúdo?

O editor de vídeo online intuitivo do HeyGen, com uma interface de arrastar e soltar fácil de usar e capacidades poderosas de texto para vídeo, simplifica significativamente o processo de criação de conteúdo, capacitando os usuários a produzir rapidamente vídeos de qualidade profissional para várias aplicações.

