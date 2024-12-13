Crie um vídeo promocional envolvente de 45 segundos, projetado para proprietários de pequenas empresas que estão lançando novas caixas de assinatura, destacando a emoção de uma experiência de unboxing. O estilo visual deve ser brilhante e moderno, exibindo amostras de produtos diversos, complementado por uma narração entusiástica e clara. Enfatize como a geração de narração do HeyGen simplifica a narração e como os modelos e cenas pré-desenhados aceleram a criação de conteúdo envolvente para criadores de vídeos de caixas de assinatura.

