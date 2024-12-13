Crie um vídeo vibrante de 30 segundos direcionado a novos clientes, mostrando a empolgação de receber e abrir uma caixa de assinatura surpresa mensal. O estilo visual deve ser brilhante e energético, com cortes rápidos de clientes felizes interagindo com os produtos, complementados por uma trilha sonora pop moderna e animada. Utilize o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen para gerar uma narração envolvente que destaque o valor único do gerador de vídeos promocionais de caixa de assinatura, facilitando a criação de conteúdo cativante.

