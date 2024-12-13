Sim, o HeyGen possui legendas e legendas automáticas para melhorar a acessibilidade em todo o seu conteúdo de vídeo. Uma vez que seu vídeo esteja completo, você pode baixar arquivos de vídeo em várias proporções de aspecto, incluindo resolução de vídeo HD 1080p nítida, garantindo qualidade profissional para todos os seus canais de redes sociais.