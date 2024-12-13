Crie um vídeo instrutivo de 1 minuto para aspirantes a influenciadores de moda, demonstrando como usar um criador de vídeos online para produzir rapidamente vídeos cativantes de dicas de estilo. O estilo visual deve ser elegante e profissional, com transições suaves e exibições de produtos, acompanhado por uma narração animada e confiante. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen para transformar seus conselhos escritos em uma apresentação polida, completa com um avatar profissional de IA entregando o conteúdo.

