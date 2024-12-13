Crie um vídeo tutorial profissional de 60 segundos voltado para aspirantes a criadores de cursos online, demonstrando como dividir tópicos complexos em instruções claras e passo a passo. O estilo visual deve ser limpo e envolvente, utilizando texto dinâmico na tela e gráficos, enquanto o áudio apresenta uma narração animada e clara. Enfatize a facilidade de transformar um roteiro escrito em um vídeo completo usando as capacidades de "Texto para vídeo a partir de roteiro" e "Geração de narração" do HeyGen, garantindo um produto final polido sem necessidade de habilidades extensas de edição.

Gerar Vídeo