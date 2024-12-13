Criador de Vídeos Tutoriais: Crie Conteúdo Instrutivo Envolvente

Transforme seu conhecimento em vídeos instrutivos claros e profissionais com avatares humanos de IA.

Crie um vídeo tutorial profissional de 60 segundos voltado para aspirantes a criadores de cursos online, demonstrando como dividir tópicos complexos em instruções claras e passo a passo. O estilo visual deve ser limpo e envolvente, utilizando texto dinâmico na tela e gráficos, enquanto o áudio apresenta uma narração animada e clara. Enfatize a facilidade de transformar um roteiro escrito em um vídeo completo usando as capacidades de "Texto para vídeo a partir de roteiro" e "Geração de narração" do HeyGen, garantindo um produto final polido sem necessidade de habilidades extensas de edição.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo de 45 segundos de instruções para hobbistas ou entusiastas de artesanato, apresentando um projeto DIY simples. O estilo visual deve ser vibrante e prático, com closes do processo, complementado por um tom de áudio amigável e encorajador. Destaque como é fácil selecionar elementos visuais envolventes da "Biblioteca de mídia/suporte de estoque" do HeyGen e estruturar toda a narrativa usando "Modelos e cenas" pré-desenhados para tornar tutoriais de artesanato acessíveis e divertidos para qualquer nível de habilidade.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um tutorial de produto de 30 segundos para novos usuários de software, guiando-os por um recurso ou função específica. O vídeo deve ter um estilo visual moderno e profissional, apresentando gravações de tela limpas e uma voz confiante e articulada. Mostre o poder de usar "Avatares de IA" do HeyGen para fornecer explicações claras e concisas, ainda mais aprimoradas por "Legendas/legendas automáticas" geradas automaticamente para garantir acessibilidade e compreensão para todos os espectadores.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo explicativo de 90 segundos para equipes de marketing, demonstrando como fazer um bom vídeo tutorial para um novo recurso de produto ou serviço. O estilo visual deve ser dinâmico e corporativo, com transições suaves e uma trilha de áudio persuasiva e informativa. Ilustre a flexibilidade dos "Modelos e cenas" do HeyGen para montar rapidamente uma narrativa convincente e enfatize a adaptabilidade para diferentes plataformas utilizando "Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto" para redes sociais ou apresentações.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos Tutoriais

Crie vídeos instrutivos e tutoriais envolventes com facilidade usando a plataforma de IA do HeyGen. Crie tutoriais profissionais sem habilidades complexas de edição.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro Tutorial
Comece escrevendo ou colando suas instruções passo a passo. Nossa plataforma transforma seu texto em um vídeo dinâmico, tornando simples a criação de vídeos tutoriais claros.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para apresentar seu tutorial, adicionando um toque humano e um acabamento profissional ao seu conteúdo instrutivo.
3
Step 3
Adicione Narração Profissional
Enriqueça seu tutorial com uma narração natural gerada por IA, garantindo uma narração clara e envolvente para suas instruções passo a passo.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Gere e exporte seu vídeo tutorial de alta qualidade em vários formatos de proporção, pronto para ser compartilhado em diferentes plataformas e educar seu público de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclarecer Conceitos Complexos

.

Divida assuntos desafiadores em vídeos tutoriais de IA claros e compreensíveis, tornando o aprendizado acessível para todos.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos tutoriais profissionais?

O gerador de vídeos de IA do HeyGen simplifica a criação de vídeos instrutivos de alta qualidade. Aproveite modelos de vídeo intuitivos e avatares humanos de IA para fornecer instruções claras e passo a passo sem precisar de habilidades extensas de edição de vídeo.

Quais ferramentas o HeyGen oferece para personalizar o conteúdo do meu vídeo tutorial?

O HeyGen oferece controles extensivos de branding para personalizar seus vídeos tutoriais com logotipos e cores da marca. Você também pode utilizar uma ampla variedade de modelos de vídeo, mídia de estoque e legendas animadas para tornar seu conteúdo único e envolvente.

É necessário ter experiência em edição de vídeo para fazer um bom vídeo tutorial com o HeyGen?

Não são necessárias habilidades de edição de vídeo para fazer excelentes vídeos tutoriais com o HeyGen. Nossa plataforma de criação de vídeos de IA permite que você gere vídeos diretamente a partir de texto, escolhendo um avatar de IA para apresentar seu conteúdo sem esforço.

Posso incorporar um avatar humano de IA nos meus tutoriais de produto do HeyGen?

Absolutamente. O HeyGen permite que você adicione facilmente avatares humanos de IA para narrar seus tutoriais de produto e vídeos explicativos. Isso aumenta o engajamento e o profissionalismo, proporcionando uma maneira dinâmica de transmitir sua mensagem.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo