O HeyGen capacita estudantes e educadores ao fornecer um editor de vídeo de IA intuitivo que simplifica a criação de vídeos complexos. Com uma interface de arrastar e soltar fácil de usar, ele atua como um criador de vídeos de habilidades de estudo eficaz, permitindo que qualquer pessoa produza conteúdo educacional em vídeo profissional sem experiência prévia.