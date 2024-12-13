Produza um vídeo dinâmico de 45 segundos direcionado a estudantes universitários sobrecarregados por material complexo, ilustrando como transformar suas anotações estáticas em conteúdo visual de aprendizado envolvente. O estilo visual deve ser brilhante e energético, com sequências animadas e entrega de informações claras e concisas. Uma narração animada por IA deve guiar os espectadores, demonstrando a facilidade de usar a geração de narração do HeyGen para criar guias de estudo atraentes que aumentam a retenção.

