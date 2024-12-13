Imagine um vídeo energético de 45 segundos projetado para estudantes ocupados, mostrando como eles podem transformar notas em vídeos de guias de estudo envolventes usando um script simples. O estilo visual deve ser brilhante e dinâmico, complementado por uma trilha sonora animada e encorajadora. Este vídeo demonstra efetivamente a capacidade de 'Texto para vídeo a partir de script', destacando como resumos personalizados podem ser gerados rapidamente para aprendizado visual.

Gerar Vídeo