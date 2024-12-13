Gerador de Vídeos de Treinamento para Estudantes: Crie Conteúdo de Aprendizado Envolvente

Transforme seu texto em vídeos de treinamento profissional para estudantes com nosso gerador de vídeos de IA, aproveitando a tecnologia avançada de texto para vídeo a partir de roteiro.

Gere um vídeo de orientação de 45 segundos para dar boas-vindas aos novos estudantes universitários. O estilo visual deve ser profissional, mas acolhedor, apresentando diversos avatares de IA guiando os espectadores pelos recursos essenciais do campus. Utilize os avatares de IA da HeyGen e a geração de narração clara para transmitir um tom amigável e informativo, garantindo que os novos alunos se sintam apoiados e preparados para sua jornada acadêmica.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo instrucional conciso de 60 segundos direcionado a equipes corporativas de L&D, especificamente para integração de funcionários cobrindo protocolos básicos de segurança de TI. Empregue um estilo visual elegante e moderno com cortes rápidos entre cenas dinâmicas e um narrador envolvente e profissional. Aproveite os modelos e cenas da HeyGen para um visual polido e a capacidade de texto para vídeo a partir de roteiro para garantir precisão e consistência no conteúdo dos vídeos de treinamento.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo explicativo de 30 segundos para professores do ensino médio complementarem aulas sobre fotossíntese, tornando conceitos complexos fáceis de entender para seus alunos. O estilo visual e de áudio deve ser brilhante e ilustrativo, incorporando animações simples e uma narração calma e clara, aprimorada pelo recurso de texto para vídeo a partir de roteiro da HeyGen. Certifique-se de incluir legendas para apoiar diversas necessidades de aprendizagem dentro deste contexto de criador de vídeos educacionais.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo 'como fazer' de 45 segundos para criadores independentes de cursos online, demonstrando os três primeiros passos de uma estratégia de marketing digital. O estilo visual deve ser limpo e passo a passo, apresentando um avatar de IA encorajador apresentando as informações, apoiado pelo suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para visuais relevantes. O áudio deve ser animado e motivacional, inspirando os espectadores a se engajarem com o conteúdo dos vídeos de treinamento.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Treinamento para Estudantes

Crie vídeos educacionais envolventes rapidamente com IA. Gere conteúdo de treinamento dinâmico para instruir estudantes de forma eficiente e eficaz.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece colando o roteiro do seu conteúdo de treinamento na plataforma. Nosso recurso de texto para vídeo começará instantaneamente a converter seu texto em cenas visuais.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Enriqueça seu conteúdo educacional escolhendo de uma biblioteca diversificada de avatares de IA profissionais para apresentar suas informações de forma clara e envolvente.
3
Step 3
Aplique Branding e Voz
Personalize seu vídeo aplicando controles de branding personalizados, selecionando uma cena e gerando vozes de IA realistas para a narração.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Finalize seu vídeo educacional revisando e fazendo quaisquer edições necessárias. Em seguida, exporte facilmente seu conteúdo de alta qualidade em vários formatos de proporção.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Assuntos Complexos para Estudantes

Transforme conteúdo educacional intricado em lições de vídeo facilmente compreensíveis, beneficiando a compreensão dos estudantes.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento envolventes com IA?

A HeyGen capacita você a criar vídeos de treinamento atraentes usando um gerador de vídeos de IA intuitivo. Aproveite modelos prontos para uso e avatares de IA realistas para produzir rapidamente conteúdo profissional de alta qualidade para integração de funcionários e propósitos educacionais.

Posso transformar rapidamente texto em conteúdo de vídeo usando a HeyGen?

Absolutamente, as poderosas capacidades de texto para vídeo da HeyGen permitem que você converta roteiros em apresentações de vídeo dinâmicas sem esforço. Nossa ferramenta baseada na web possibilita a geração rápida de conteúdo, completa com vozes de IA realistas e visuais gerados por IA.

Quais recursos a HeyGen oferece para equipes de L&D e integração de funcionários?

A HeyGen fornece recursos robustos para equipes de L&D, incluindo avatares de IA e modelos personalizáveis, perfeitos para criar vídeos eficazes de integração de funcionários e treinamento de estudantes. Você também pode se beneficiar da localização de vídeos para alcançar um público global.

Como a HeyGen pode me ajudar a personalizar meus vídeos gerados por IA para consistência de marca?

A HeyGen oferece controles extensivos de branding, permitindo que você integre seu logotipo e cores da marca diretamente nos seus visuais gerados por IA. Você também pode editar vídeos com texto e utilizar legendas para manter a consistência e o engajamento em todas as suas comunicações.

